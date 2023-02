Fans piensan que GTA VI está más cerca de lo esperado

El año pasado fue bastante interesante respecto al próximo gran videojuego de Rockstar Games, GTA VI, todo empezó con la revelación oficial del desarrollo y después se extendió a los leaks de la alfa que se esparcieron en redes. Y ahora, surgen nuevas teorías sobre la llegada del juego, misma que sería mucho antes de lo que algunos han esperado.

Esto nos lleva a que la cuenta de Twitter, GTA 6 News & Leaks 2.0, ha compartido una serie de capturas de pantalla de diferentes fuentes, las cuales se vinculan entre sí para afirmar que el juego se encuentra en un estado avanzado de desarrollo. Y los fans ya pensaron que el juego debería ser revelado en alguna feria importante juegos como la propia E3.

Apparently GTA 6's game is finished, is being polished up and getting prepared for final stages before release. R* is fixing bugs. Also the alpha build was made in 2021, not in 2019. R* was probably likely using it to test. https://t.co/dT1JTJ35xy #GTA6 pic.twitter.com/sFFPtwmedj

— GTA 6 NEWS & LEAKS 2.0 (@NEWSLEAKSGTAS) January 30, 2023