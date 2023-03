Creador de Spawn habla de la nueva película del anti-héroe

Hay nuevas noticias acerca de la próxima película de Spawn de Todd McFarlane. El creador dijo, en una entrevista, que esta será una película de mayor presupuesto con talentos de primer nivel. Durante su conversación, el tema de la querida franquicia de los años 90 tuvo que salir. Hace mucho tiempo, McFarlane argumentó que su proyecto de Spawn sería un asunto de menor escala.

Sin embargo, el éxito de varias propiedades de cómics más “maduras” ha cambiado un poco l0as cosas. Desde los informes previos sobre la participación de Jamie Foxx hasta las declaraciones de hoy, las cosas se ven brillantes para la película de Spawn.

“Mi plan original se ha visto un poco obstaculizado”, reveló McFarlane. “Uno tiene que lidiar con muchas cosas, dadas las circunstancias de Hollywood. Nada de eso debería sorprender. Pero cuando empiezas a traer a personas de primer nivel. Y estamos trayendo a personas de primer nivel. No solo una, sino varias personas de primer nivel. Y, esto va a seguir creciendo. Lo vas a vender a un estudio, y luego va a crecer un poco más. Lo que no van a querer hacer es una película barata y de bajo presupuesto con todos estos grandes nombres. Esa no es la razón por la que se están interesados. No están buscando una gran extravagancia. Pero, tampoco están buscando un presupuesto de 8 millones de dólares para una película de terror”.

“Luego, la parte en la que tengo que ser realista es que, una vez que alguien dice que sí, llevamos a todas estas personas y una cantidad decente de dinero, existe la posibilidad de que compren múltiples películas por adelantado”, continuó. “No van a querer un director novato. Esa es la pieza, si tengo una preocupación, es esa.

Si fuera el CEO, si fuera práctico al respecto, tampoco tomaría ese trato… Van a tener mucho en riesgo debido al acuerdo que cerramos con ellos. Van a querer recuperarlo, van a querer un director profesional… Sabía que eso era parte de la realidad”.

¿Qué más está pasando con Spawn? “Creo que está entre The Boys y una película de terror tradicional. Tenemos un grupo de personas diferentes a bordo, que quizás no sean tan oscuras como yo”, comentó McFarlane.

“Si me preguntas, la haría fea, oscura, haría llorar a los niños. Pero la jugada que estamos intentando, y veremos si funciona, y lo sabremos para fin de año, es que estamos haciendo un gran lanzamiento de lo que creemos que podemos lograr en Hollywood. Si podemos lograrlo, será un gran éxito financiero, y una vez que entras en esas conversaciones, querrán hacerlo de una manera que puedan recuperar su inversión”.

Fuente: Comicbook