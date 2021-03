Rust pierde 25 de sus servidores tras un grave incendio en Francia

Facepunch Studios, desarrolladores de Rust, han confirmado que una “enorme cantidad” de su información ha sido perdida tras un grave incendio en uno de sus centros de datos en Francia. En un reciente tweet, el equipo anunció que 25 servidores de Europa fueron destruidos después de este incendio y confirmaron que la información perdida ya no podrá ser recuperada.

Update:

We’ve confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We’re now exploring replacing the affected servers.

Data will be unable to be restored.

— Rust (@playrust) March 10, 2021