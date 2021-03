PlayStation Plus tiene una sorpresa más para todos los usuarios este mes

A lo largo de marzo, los usuarios de PlayStation Plus podrán obtener Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes, Destruction AllStars, Farpoint, y Maquette sin costo adicional. Sin embargo, no contentos con ofrecer estos títulos, se ha revelado que una sorpresa más estará disponible para los usuarios de este servicio, y será del agrado para los jugadores de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone.

En estos momentos, todos aquellos que tengan una suscripción a PlayStation Plus en PS4 o PS5, podrán descargar un Combat Pack para la temporada actual de Black Ops Cold War y Warzone. Aquellos que opten por descargar este paquete, obtendrán un diseño de operador épico, un rifle táctico épico, un cuchillo táctico épico, una pistola épica, un amuleto de arma épica, doble XP de 60 minutos y una tarjeta de visita legendaria.

Para acceder a este paquete, solo necesitas ingresar a la PS Store o a la tienda de Black Ops Cold War y reclamar este regalo. Este contenido es exclusivo de PS+ hasta el 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, se desconoce si a partir de esa fecha los Combat Packs estarán disponibles para todo el público o si nunca más estarán al alcance de los jugadores.

En temas relacionados, un nuevo paquete de texturas mejoradas ya está disponible. De igual forma, Warzone impuso un nuevo récord para la franquicia.

Vía: Comicbook