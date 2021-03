Call of Duty: Warzone ha recibido un nuevo set de texturas mejoradas el día de hoy

Sin ningún tipo de previo aviso, Activision ha lanzado un nuevo set de texturas mejoradas para Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare. Como tal, sus desarrolladores todavía no han explicado exactamente qué implican estas mejoras, pero usuarios creen que ambos juegos finalmente corren a 4K en PlayStation 5 y Xbox Series X.

El High Resolution Textures Pack 3 ya está disponible para su descarga en estos momentos, y Activision recomienda que solo los jugadores de PS5, Series X/S, PS4 Pro y Xbox One X lo descarguen, de lo contrario, podría ser contraproducente para los modelos base de las consolas pasadas. El peso de dicho pack es de 8GB.

Como te decía al principio de la nota, Activision no ha especificado exactamente qué mejora este nuevo set de texturas, pero en redes sociales, los jugadores señalan que las texturas de las armas y los Operadores lucen mucho mejor, sugiriendo que posiblemente Warzone y Modern Warfare corren a 4K de forma nativa.

