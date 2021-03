El cloud gaming no es una prioridad para Nintendo en estos momentos

Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, ha estado muy ocupado estos últimos meses, realizando todo tipo de reportes financieros y detallando los planes a futuro para el Switch. Sin embargo, el ejecutivo siempre tiene tiempo para entrevistas, y una reciente con Nikkei revela varios datos importantes.

Es bien sabido que Nintendo está muy cómodo y satisfecho con el Switch, por lo que, de momento, no hay planes de lanzar un modelo mejorado ni nada por el estilo. Pero, ¿qué tal implementar nuevas funciones a la plataforma? Furukawa no lo descarta por completo, sin embargo, el cloud gaming es algo que parece no importarle demasiado a la Gran N:

“Jugar en los celulares es algo que ha ganado popularidad últimamente, y nuestra estrategia consiste en incrementar la población de gente que disfruta los videojuegos. Estoy seguro que habrá muchas nuevas ofertas relacionadas al cloud gaming y streaming, pero no serán una prioridad al momento de jugar. Creo que lo más importante en los videojuegos son su contenido, así como la plataforma en donde los juegas. Por otro lado, los avances tecnológicos pueden marcar una gran diferencia en la experiencia. Debido a que esto puede suceder en cualquier momento, siempre estamos investigando nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia de usuario.”

Furukawa admite que Nintendo se rige bajo una filosofía bastante tradicional, y aunque en algún punto la compañía tendrá que evolucionar, seguirán respetando los mismos valores y creencias de siempre.

Via: GoNintendo