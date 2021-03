Call of Duty: Warzone impuso un nuevo récord de tráfico de datos por tantas actualizaciones pesadas

Call of Duty: Black Ops Cold War, y, en particular, Call of Duty: Warzone ayudaron a impulsar un nuevo récord para la franquicia. La semana pasada, Virgin Media, uno de los principales proveedores de internet en Reino Unido, reportó un masivo consumo de datos que coincidió con los días en que se lanzó la Segunda Temporada de contenido para ambos juegos.

De acuerdo con Virgin Media, 24 horas después de que se lanzará la actualización para estos dos juegos, se reportó un incremento de 20GB de descarga durante este periodo, cuando el promedio normalmente es de 3.5GB.

Dicha actualización tenía un peso de 17GB en total, pero los usuarios necesitaban tener por lo menos 100GB disponibles previo a su descarga, lo cual forzó a varios usuarios a borrar y descargar otros juegos nuevamente.

Con más de 85 millones de jugadores a nivel mundial, estas actualizaciones de Call of Duty están contribuyendo a picos de consumo de datos constantemente. El año pasado, Virgin Media registró un gran consumo como nunca antes, y sí, también coincidió con previos parches de estos juegos.

Via: Eurogamer