Rumor: Ya habría actor para Adam Warlock en el MCU

Aunque el MCU está enfocado actualmente en la serie de Hawkeye, Eternals y Spider-Man: No Way Home, no hay que olvidar que decenas de proyectos ya están en desarrollo. Uno de los más ansiados es Guardians of the Galaxy Vol. 3. Aunque se espera que un especial de navidad esté disponible el próximo año, los rumores sobre el propio regreso de Peter Quill y su equipo han estado en la mente de muchas personas. De esta forma, un nuevo rumor señala que ya hay un actor establecido para el papel de Adam Warlock.

Este personaje fue insinuado al final de Guardians of the Galaxy Vol. 2, y es uno de los personajes más amados y poderosos en los cómics. Ahora, de acuerdo con un nuevo rumor, Will Poulter, a quien vimos en Black Mirror: Bandersnatch, sería el encargado de interpretar a Adam Warlock en el MCU. A diferencia de previos rumores, James Gunn, director de estas cintas, no ha aclarado estas especulaciones, como lo ha hecho en el pasado.

Un punto que apoya este rumor, es que Poulter abandonó la serie de The Lord of the Rings de Amazon, debido a conflictos con otros planes. Es así que se especula que el actor dejó su papel en la nueva adaptación de J.R.R. Tolkien, la cual comenzará la producción de su segunda temporada el próximo año, para estar libre para Marvel.

Es importante mencionar que, al igual que otros rumores, no hay algo confirmado, y esto bien podría ser corregido en un par de días. Considerando que Guardians of the Galaxy Vol. 3 llegará a los cines hasta mayo de 2023, aún queda mucho tiempo antes de tener información clara sobre esta cinta y sus nuevos personajes.

En temas relacionados, Agatha Harkness podría tener su propia serie en el MCU. De igual forma, el soundtrack de Marvel’s Guardians of the Galaxy ha llegado a servicios de streaming.

Nota del Editor:

Este es un rumor que probablemente no se haga realidad. Aunque Will Poulter es un gran actor, él no es el tipo de persona que aparece en la cabeza de uno cuando el nombre de Adam Warlock es pronunciado. Creo que una mejor opción para este papel sería Zack Effron, tal vez no salga a cantar, pero haría un buen trabajo.

