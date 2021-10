El soundtrack oficial de GOTG llega a servicios de streaming

El día de hoy por la mañana, Marvel’s Guardians of the Galaxy lanzó un nuevo video musical con una de sus canciones originales, pero al mismo tiempo, también dieron a conocer todos los temas que compondrán su soundtrack oficial. Dicho soundtrack ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, y por acá puedes conocer todo lo que incluye.

Como te lo decía anteriormente, ya puedes escuchar las canciones de este soundtrack en tu servicio de streaming favorito, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, y más. Acá te dejamos el link para que lo escuches donde quieras.

En cuanto a canciones, tienes lo siguiente:

– Blondie – Call Me

– Blue Oyster Cult – Don’t Fear The Reaper

– Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

– Hot Chocolate – Every 1’s A Winner

– Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

– Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World

– EUROPE – The Final Countdown

– New Kids on the Block – Hangin’ Tough

– Pat Benatar – Hit Me With Your Best Shot

– Bonnie Tyler – Holding Out for a Hero

– KISS – I Love It Loud

– Flock of Seagulls – I Ran

– Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya

– Mötley Crüe – Kickstart My Heart

– Simple Minds – Love Song

– Rick Astley – Never Gonna Give You Up

– Frankie Goes To Hollywood – Relax

– Def Leppard – Rock Rock Till You Drop

– Rainbow – Since You Been Gone

– A-ha – Take On Me

– Soft Cell – Tainted Love

– Loverboy – Turn Me Loose

– Autograph – Turn Up the Radio

– Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

– Scandal featuring Patty Smyth – The Warrior

– Starship – We Built This City

– Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

– Billy Idol – White Wedding

Marvel’s Guardians of the Galaxy debutará el próximo 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch en su versión de la nube. Sigue este enlace para obtener más noticias sobre este juego.

Nota el editor: Definitivamente es un soundtrack cargado de unos canciones clásicas que te prepararan para un juego lleno de acción intergaláctica. De por sí GOTG era uno de mis títulos más anticipados de este año, pues ahora lo espero con todavía más ansias.

Fuente: Square Enix