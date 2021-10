Ya solamente faltan poco más de dos semanas para el estreno de Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego que promete ser una de las mejores experiencias de este año. Para celebrar su futuro lanzamiento, Eidos Montréal ha publicado un nuevo video musical inspirado en los años 80 y que claro, es con uno de los sencillos originales del título.

El sencillo en cuestión lleva como nombre “Zero to Hero” y fue creado desde cero para el juego por la banda ficticia Star-Lord, misma que Peter Quill utiliza como inspiración para su nombre heroico. Como pudiste ver, este video está inspirado en los dibujos animados clásicos de los años 80 y tras haberlo visto, es fácil entender por qué Peter Quill se convirtió en su fan.

“Zero to Hero” y “Space Riders (with No Names) formarán parte de la playlist original de Marvel’s Guardians of the Galaxy, la cual también incluye 30 temas con licencia de algunos emblemáticos artistas como Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie y muchos más. Por supuesto, todos estos temas estarán dentro del juego y sí, también hay alternativas aptas para el streaming. En este enlace puedes conocer y escuchar la lista completa de canciones.

Otra buena noticia es que el álbum completo de la banda Star-Lord también se lanzará por su cuenta el mismo día que el juego, es decir, este 26 de octubre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy debutará el próximo 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch en su versión de la nube. Sigue este enlace para obtener más noticias sobre este juego.

Nota del editor: Este es uno de mis juegos más anticipados del año, pues todo lo que hizo James Gunn en el cine con este equipo de superhéroes me dejó encantado, y no tengo duda alguna que la gente de Eidos Montréal entregará una experiencia digna de jugar y recordar.

Fuente: Comunicado Oficial