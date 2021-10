Jade Raymond, veterana de Assassin’s Creed, anunció a principios de este año la creación de Haven Entertainment Studios, un nuevo estudio independiente con sede en Montréal. En su momento, lo único que sabíamos al respecto es que estaban trabajando en un título para PlayStation 5, pero gracias a una reciente entrevista, hemos conocido más detalles sobre este proyecto.

Platicando con GamesIndustry.biz, Raymond dijo que su próximo título tendrá elementos sociales y contenido generado por usuarios, además de reiterar que múltiples otros exdesarrolladores del primer Assassin’s Creed estaban trabajando en él.

“Hay tres cosas que realmente me emocionan, y que también son los pilares para este juego. El primero es pensar en los juegos como plataformas sociales. La pandemia demostró que el gaming es un pegamento social que une a comunidades. Especialmente para las audiencias más jóvenes, esto es lo que puedes hacer y la forma en que puedes hacer amigos. Eso es algo que realmente queríamos trabajar. La segunda cosa es pensar sobre la ‘generación de los remix’. Todo empezó hace poco, en esta época de la autoexpresión donde podemos diseñar nuestros propios tenis Nike, donde estamos leyendo a nuestros amigos en lugar de leer a periodistas profesionales. Y creo que eso ha evolucionado todavía más con cosas como TikTok. Otra cosa que me emociona sobre esta IP es el contenido generado por el usuario, el poder tomar esa autoexpresión y ese concepto del remix al siguiente nivel.”

Por último, Raymond mencionó que la idea de trabajar en una nueva IP desde cero es algo que a su vez puede ser aterrador pero también muy emocionante, sin mencionar el enorme nivel de libertad que te da uno de estos proyectos. La mala noticia es que parece que todavía falta un muy buen rato para conocer nuevos detalles sobre este título.

Nota del editor: Raymond es una desarrolladora sumamente talentosa, y la franquicia de Assassin’s Creed no hubiera sido la misma sin su participación. No me cabe duda alguna que este proyecto tendrá el nivel de calidad que podemos esperar de ella y su equipo, pero tristemente parece que todavía falta un muy buen rato para saber más de él.

Via: IGN