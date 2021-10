Éstos serían los posibles villanos de Gotham Knights

Esta semana tuvimos un nuevo teaser de Gotham Knights, juego que, con suerte, estará llegando a nuestras manos en algún punto de 2022. El teaser en cuestión nos da unos cuantos detalles sobre la muerte de Bruce Wayne, pero a su vez, también parece haber revelado a los posibles villanos que veremos en el juego.

As the Knight falls, a new legacy will rise. #DCFanDome pic.twitter.com/9sielSlhUY

— Gotham Knights (@GothamKnights) October 6, 2021