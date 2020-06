Rumor: The Flash tendría a Jeffrey Dean Morgan como el Batman de Flashpoint

No es ningún secreto que la película de The Flash estará basada en la popular historia de Flashpoint. Esto le dará a Warner Bros. una enorme libertad sobre el DCEU, por lo que literalmente cualquier cosa es posible. Hace unos días se reportó que Michael Keaton está en negociaciones para volver como Batman en este próximo largometraje, aunque aparentemente no será el único Caballero de la Noche que veamos en la pantalla grande.

De acuerdo con el confiable insider Thomas Polito, Jeffrey Dean Morgan es una de las principales opciones para dar vida a la versión Flashpoint de Batman, un mundo donde Bruce y Martha Wayne fueron asesinados al salir del teatro y Thomas Wayne es quien se convierte en el protector de Ciudad Gótica, aunque se trata de una versión más letal.

A finales del año pasado, Morgan confirmó en una entrevista exclusiva con ComicBook que sigue interesado en regresar al papel, pero debido al estatus del DCEU, es muy poco probable que lo consiga:

“Mira, no sé, si hay probabilidad y me preguntan, yo diré que sí. Creo que la historia de Flashpoint es mi favorita. Me encantaría hacerlo. Pero ya sabes, DC es DC, y son, es una constante… parece que siempre están cambiando de actores y las cosas que van a hacer. Así que con suerte, lo que me gustaría ver es un poco de continuidad con DC, que arreglen las cosas, y después, claro que me encantaría hacerlo.”

Por ahora, todo esto se trata de un rumor, pero tal y como dice Morgan, con suerte su versión del icónico héroe llegará a la pantalla grande.

Fuente: ComicBook