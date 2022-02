Rumor: Snoop Dogg llegaría a Vanguard y Warzone

Snoop Dogg no solo es uno de los raperos más famosos de la historia, sino que también es un fanático de los videojuegos. Ahora, un nuevo rumor señala que el responsable de canciones como G Funk, se convertiría en un operador para Call of Duty: Vanguard y Warzone.

De acuerdo con Tom Henderson, quien ha filtrado información acertada de Call of Duty en el pasado, Activision estaría en pláticas con Snoop Dogg para agregar a este cantante a uno de los battle royale más populares del momento. Sin embargo, por el momento no hay información oficial.

It seems like Snoop Dogg could be coming to Vanguard/Warzone as an operator. I'm not joking. pic.twitter.com/3NqF7H6sM9

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 11, 2022