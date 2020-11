Rumor: Resident Evil Revelations 3 ya está en desarrollo para Nintendo Switch

Resident Evil Village llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo año. Lamentablemente, el Switch no recibirá la siguiente entrega de la serie. Sin embargo, tal parece que la consola híbrida sí tendrá un nuevo título de Resident Evil, y se podría tratar de Revelations 3.

Como ya sabrán, hace tiempo se filtró bastante información sobre Capcom. Entre todo lo que salió a la luz, se encuentra Resident Evil Outrage, el cual, pese a tener un nombre diferente, será una continuación de Revelations 2. Por el momento se desconoce si conservará el título de Outrage o esto cambiará

De acuerdo con Dusk Golem, un insider de la industria, Outrage está enfocado en el Switch, pero también llegará a otras consolas. Aunque por el momento no hay información oficial, es posible que este título sea una exclusiva temporal de la consola híbrida.

Por el momento Capcom no ha revelado información relacionada con la existencia de este juego. Sin embargo, la idea de un spin-off para Nintendo Switch es bastante posible, especialmente considerado que esta plataforma no tendrá acceso a Resident Evil Village. Existe la probabilidad de que Resident Evil Outrage sea revelado durante The Game Awards en diciembre, solo nos queda esperar.

Vía: Wccftech