Rumor: George Lucas regresaría a Star Wars si le dan control absoluto

No es ningún secreto que George Lucas no ha sido un gran fan de lo que Disney ha hecho con la nueva trilogía de Star Wars. De hecho, el estudio incluso ha sido bastante abierto sobre el hecho de que el cineasta se ha opuesto constantemente ante el enfoque que se le ha dado a esta aclamada franquicia de ciencia ficción.

En su libro, The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, Bob Iger explicó que Lucas sintió que no hubo la suficiente mejora visual o técnica en The Force Awakens. No solo eso, sino que Lucas también estuvo ausente durante la premiere de The Rise of Skywalker. Aunque se entiende el por qué Lucas no ha estado satisfecho con las recientes películas, parece ser que ambas partes están dispuestas a llegar a un acuerdo.

Hace unas semanas, We Got This Covered reportó que Lucasfilm quería que George regresará para ayudarles en la franquicia dentro de un puesto más oficial, esto después de haber apoyado en la previamente mencionada Rise of Skywalker, aunque fue más como un favor para su director, J.J. Abrams, que cualquier otra cosa. Aún no está claro si esto llegará a pasar, pero un nuevo reporte indica que Lucas sí estaría dispuesto a regresar, pero con una condición.

De acuerdo con fuentes cercanas al portal – los mismos que filtraron varios detalles correctos sobre The Rise of Skywalker meses antes de su estreno – Lucas dijo que solo regresaría si le dan control absoluto sobre la franquicia. De acuerdo con la información que recibieron, se cree que el cineasta piensa que el estudio ha hecho un desastre y necesita tener control absoluto para arreglarla.

Fuente: We Got This Covered