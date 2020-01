Cinco años más tarde, Batman: Arkham Knight recibe nuevo contenido en PS4

Rocksteady Studios está cumpliendo con la promesa que hicieron en julio del año pasado, al lanzar finalmente la skin Earth 2 Dark Knight para Batman: Arkham Knight. A partir del 28 de enero, todos los usuarios de PS4 alrededor del mundo podrán descargar esta skin que anteriormente solo estaba disponible en cierta versión del juego.

La Earth 2 Dark Knight skin anteriormente venía incluída en la versión de PS4 de Batman: Arkham Knight Collection, que incluye Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Rocksteady confirmó en su momento que este contenido eventualmente estaría disponible para todos los jugadores de PS4 en el mundo.

As promised last year, the Earth 2 Dark Knight Skin will be made available worldwide to players who own Batman: Arkham Knight on PS4. The Skin will be available for download on the PlayStation Store from the 28th of January. pic.twitter.com/zclEMkS7av

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) January 24, 2020