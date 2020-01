El autor de los libros de The Witcher no ha jugado los videojuegos

La franquicia de The Witcher recientemente se disparó en popularidad gracias a la serie de Netflix. Tanto los libros como los videojuegos gozaron de unas semanas bastante exitosas en cuanto a ventas, y parecería que su autor, Andrzej Sapkowski, estaría muy contento con este resultado… pero no fue así. Sapkowski admitió no tener interés alguno por ningún otro medio que no sea el escrito, y ni los videojuegos ni la serie son de su interés.

En una entrevista reciente para io9, se le preguntó a Sapkowski sobre cómo se compara la serie de The Witcher con los videojuegos y ésta fue su respuesta:

“No puedo comparar nada con los videojuegos, porque nunca he jugado ninguno. Desde que era un niño no he jugado ningún juego—con la posible excepción de póker. Los videojuegos simplemente no son para mí, prefiero los libros como una forma de entretenimiento. De cualquier manera, en mi opinión, las series de TV y videojuegos—cualquiera de ellos—no puede ser comparado. Son muy diferentes en cuanto a su enfoque, creación—y objetivo. No puedes comparar al spaghetti con una bicicleta. Aunque ambos tienen sus ventajas y desventajas.”

Recientemente Sapkowski llegó a un nuevo acuerdo con CD Projekt RED, y aunque los detalles aún no han sido revelados, es fácil asumir que podemos esperar nuevas aventuras interactivas dentro del monstruoso universo de The Witcher.

Via: GoNintendo