Los libros de The Witcher también se popularizaron por la serie

The Witcher en Netflix ha provocado que la franquicia explote en cuanto a popularidad, haciendo que muchos regresen también a los videojuegos, juegos de mesa y muchos covers de la canción “Toss a Coin to Your Witcher.” Los libros, de la cual la serie está inspirada, también han gozado de un masivo éxito, tanto así que los primeros dos se convirtieron en ‘best-sellers’ desde el debut de la serie. Escritos por el autor polaco Andrzek Sapkowski, The Last Wish and Blood of Elves se han posicionado en la lista de The New York Times Best-Sellers, en el número 4 y 12, respectivamente.

The Last Wish se lanzó en 1993, mientras que Blood of Elves debutó en 1994. Esto hace que la inclusión a dicho listado sea mucho más impactante, considerando su edad, y todo esto gracias al lanzamiento de The Witcher en Netflix. The Last Wish es una colección de seis cortas historias, de las cuales muchas sirvieron de inspiración para la adaptación televisiva. También hablan sobre cómo Geralt se convirtió en El Carnicero de Blaviken, su cacería de la Striga, y por su puesto, el infame “último deseo” que lo unió con Yennefer. Por otra parte, Blood of Elves es el primer libro oficial en la narrativa principal, del cual algunas porciones de Ciri fueron tomadas para el show.

En total, hay ocho libros de la saga, con el más reciente siendo Season of Storms, que se lanzó en 2013. Las novelas vendieron un total combinado de 33 millones de copias a nivel mundial y han sido traducidos a múltiples lenguajes, como Inglés, Español, Alemán, Chino y Francés. Las copias físicas de estos libros han sido un tanto difíciles de encontrar, en particular las más viejas, pero eso no ha evitado que las ventas se disparen con este interés renovado.

