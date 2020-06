[ACTUALIZADA] Sony confirma nueva fecha para el evento The Future of Gaming

¡Ahora sí es oficial! Por medio de redes sociales, la cuenta de PlayStation ha confirmado la nueva fecha para el evento The Future of Gaming, el cual nos dará nuestro primer vistazo a algunos juegos que podremos disfrutar en nuestro PS5.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

“Nos vemos el jueves, 11 de junio a la 1:00PM Hora del Pacífico para un vistazo al futuro de los videojuegos en PS5.”

The Future of Gaming se llevará a cabo este jueves 11 de junio a las 3:00 PM Horario de México.

————————-

Nota original: Originalmente la presentación de PlayStation 5, conocida como The Future of Gaming, la cual está enfocada en los juegos para la siguiente generación, se iba a llevar a cabo el pasado 4 de junio. Sin embargo, debido a las protestas que se viven actualmente en Estados Unidos, el evento tuvo que ser retrasado indefinidamente. Ahora, tal parece que Twitch ha filtrado la nueva fecha para The Future of Gaming.

De acuerdo con el analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, el evento de PlayStation 5 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Looks like a Twitch ad has leaked the new PS5 event date as June 11. pic.twitter.com/lU0kt9IJGz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020

Por el momento Sony no ha comentado algo a respecto, aunque considerando que todos los eventos que fueron retrasados la semana pasada se movieron a finales de esta, es posible que esto no esté tan alejado de la verdad. Sin embargo, es importante volver a mencionar que esto es sólo un rumor y no hay algo confirmado por el momento.

Vía: Daniel Ahmad