El próximo mes de marzo se estrenará The Batman. Esta cinta nos mostrará al Caballero de la Noche enfrentándose a una nueva versión live action de The Riddler. Aunque aún está por verse qué sucederá con este conflicto, Robert Pattinson, quien interpreta al murciélago en esta cinta, ha revelado cuál sería su villano predilecto para una posible secuela.

Pese a que por el momento no hay planes concretos para The Batman 2, Pattinson reveló que le encantaría enfrentarse a la Corte de Búhos en una posible secuela. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Den of Geek:

“Me encantaría hacer algo como la Corte de Búhos. Hay elementos de The Batman que son una especie de horror y creo que realmente se siente bastante nuevo para Batman”.

La Corte de Búhos es un culto de personas que han dominado a Ciudad Gótica durante años. Esta organización fue el enfoque de una serie de cómics del mismo nombre que comenzó en 2011. Desde entonces, hemos visto a este grupo en más aventuras impresas, películas, y serán los antagonistas en Gotham Knights.

Junto a esto, Pattinson también hizo mención de Calendar Man. Aunque este fue un cameo bastante interesante en The Suicide Squad, en los cómics es un asesino serial que aterrorizó a Ciudad Gótica durante la historia de The Long Halloween. Cualquiera de estas dos opciones suenan bastante interesantes para el mundo que se nos presenta en The Batman.

The Batman se estrenará el próximo 4 de marzo de 2022. En temas relacionados, Robert Pattinson asegura que esta cinta será una de detectives. De igual forma, puedes checar las nuevas imágenes de esta cinta aquí.

Vía: Den of Geek