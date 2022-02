La serie de Metal Gear Solid no solo es recordada hasta el día de hoy por su fantástico gameplay, sino que su historia y los temas presentes en ella han jugado un gran papel en el reconocimiento mundial que tiene el trabajo de Hideo Kojima. De esta forma, el desarrollador reveló que al momento de hablar sobre los temas más pesados del primer juego, fue “ridiculizado” por sus compañeros y Konami.

Por medio de varios tweets compartidos en la cuenta oficial de Hideo Kojima, el desarrollador habló un poco más sobre el detrás de cámaras del primer Metal Gear Solid. Fue aquí en donde reveló que los temas anti-guerra presentados en 1998 fueron recibidos con burlas. Afortunadamente, el tiempo cambió estas perspectivas. Esto fue lo que comentó:

The entertainment industry criticized me, saying, "You've got to be kidding, anti-war, anti-nuclear, when you're playing a game that shoots guns." 24 years have passed since then. Tomorrow, as we head into the metaverse, unfortunately nuclear weapons still exist, undismantled

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 13, 2022