Después de casi un año, Rick and Morty regresó el día de ayer con su sexta temporada. Sin embargo, esto no fue todo lo que vimos de este científico y su nieto, ya que una serie de comerciales protagonizados por este dúo también comenzaron a circular, y uno de estos nos prepara para el lanzamiento de God of War: Ragnarok.

Como seguramente lo recuerdan, cuando el PlayStation 5 estaba por llegar al mercado, un comercial en Adult Swim protagonizado por Rick y Morty cautivó al público. Ahora, a solo un par de meses del lanzamiento de God of War: Ragnarok, volvemos a ver a estos personajes siendo usados para promocionar la nueva aventura de Kratos y Atreus.

Aquí podemos ver a Rick raparse y pintarse la cara, similar a Kratos, mientras que Morty recibe un arco y flecha de juguete, para así asumir el rol de Atreus. Junto a esto, el hacha Leviathan hace acto de presencia, y se hace mención de una serie de mejoras que por el momento no se pueden discutir. Todo esto con el humor que tanto ha caracterizado a la obra de Justin Roiland y Dan Harmon.

Te recordamos que God of War: Ragnarok llegará a PS5 y PS4 el próximo 9 de noviembre de 2022, mientras que tendremos un nuevo episodio de Rick and Morty cada semana en HBO Max. En temas relacionados, filtración nos revela a un nuevo personaje de este juego. De igual forma, las armas en Ragnarok tendrán mejoras visuales.

Vía: Adult Swim