Ricardo Silva, intérprete del tema principal de Dragon Ball Z, ha fallecido a los 67 años

El pasado jueves les comentamos sobre como Ricardo Silva Elizondo, mexicano reconocido por su trabajo como actor de doblaje y como intérprete de los openings de Dragon Ball Z en América Latina, había sido hospitalizado por complicaciones provocadas por el COVID-19. Lamentablemente, el día de hoy, 7 de febrero, se ha dado a conocer el fallecimiento de Ricardo Silva a la edad de 67 años.

Hace unos momentos, Rene Garcia y Carlos Olízar, actores de doblaje en América Latina, revelaron que Silva falleció el día de hoy por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Esto fue lo que comentaron sus colegas al respecto:

“Se me está partiendo el corazón, no puedo creer que @Ricardo_Silva_E ya no está con nosotros. De verdad no puedo creerlo, de los amigos más queridos de este medio. Descansa en paz Rick, hasta siempre!”