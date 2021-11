Tras la salida de Toshihiro Nagoshi y Daisuke Sato de SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio hace un par de meses, los desarrolladores de la serie de Yakuza se han mantenido en silencio. Afortunadamente, Masayoshi Yokoyama, el ahora director de este equipo, ha revelado que no solo están trabajando para expandir a Yakuza y a Judgment, sino que ya tienen en mente una nueva propiedad.

En una reciente entrevista con Famitsu, se reveló que RGG Studio actualmente tiene tres proyectos en puerta. Uno de estos es Yakuza 8, el cual será una secuela directa de Like a Dragon. De igual forma, el equipo hará todo lo posible de continuar con la franquicia a Judgment, esto después de que a principios de año se especuló que la más reciente entrega sería la última en la serie, esto por conflictos con la agencia del actor principal de estos juegos.

Junto a esto, Yokoyama reveló que ya está en desarrollo un nuevo juego alejado de Yakuza y Judgment. Aunque por el momento no hay información clara al respecto, recordemos que RGG Studio ocasionalmente se aleja de las aventuras en Japón, así que esto no es una completa novedad. Sin embargo, actualmente no algún tipo de detalle concreto respecto a los tres proyectos que tiene este equipo en sus manos.

En temas relacionados, los futuros juegos de Yakuza podrían no estar ambientados en Japón. De igual forma, RGG Studio hará todo lo posible por tener lanzamientos globales de sus series.

Nota del Editor:

Si bien el juego que más espero es Yakuza 8, el cual seguirá siendo un JRPG, la idea de una nueva propiedad por parte de este equipo es algo que seguramente emociona a los fans del estudio. Sin embargo, es muy probable que pase bastante tiempo antes de tener información clara.

Vía: Siliconera