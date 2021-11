El día de mañana, la PlayStation Store se inundará de descuentos con motivo del Black Friday. Sin embargo, Sony decidió darnos un pequeño adelanto sobre algunos de los juegos que veremos formar parte de las promociones, y como era de esperarse, tendremos rebajas tanto en títulos de PlayStation 5 como de PlayStation 4.

La lista completa es bastante extensa, y puedes revisarla tú mismo a través del siguiente enlace, por lo que aquí te compartiremos algunos de los descuentos más interesantes, empezando en juegos de PS5.

PS5

– Aliens: Fireteam Elite

– Assassin’s Creed Valhalla

– Back 4 Blood

– Borderlands 3

– Death Stranding Director’s Cut

– Deathloop

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

– Demon’s Souls

– Far Cry 6

– FIFA 22

– Final Fantasy VII Remake Intergrade

– Hades

– JETT: The Far Shore

– Lost Judgment

– Marvel’s Guardians of the Galaxy

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

– Ratchet & Clank: Rift Apart

– Resident Evil Village

– Returnal

– Riders Republic

– Sackboy: A Big Adventure

– Tales of Arise

PS4

– 13 Sentinels: Aegis Rim

– Cyberpunk 2077

– Final Fantasy VII Remake

– Mass Effect Legendary Edition

– Persona 5 Strikers

– Psychonauts 2

– Red Dead Redemption 2

– Resident Evil 2

– The Last of Us: Part II

– The Outer Worlds

Sony todavía no ha dicho exactamente cuáles serán las rebajas para todos estos juegos, así que deberemos esperar hasta mañana para conocerlos. Pero por mientras te sugerimos echarle un vistazo a esta lista para que vayas contemplando exactamente qué título te vas a comprar.

Nota del editor: Me sorprende que tengamos títulos tan recientes como Guardians of the Galaxy dentro de esta lista. Claro, seguramente el descuento para estos juegos será inferior al de algunos más viejos, pero de todos modos, es una gran oportunidad para añadirlos a tu colección.

Via: PlayStation Blog