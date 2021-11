Durante la presentación de Square Enix en E3 de este año se nos reveló Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un souls-like que estará llegando a nuestras manos a principios de 2022. La comunidad no recibió de muy manera la noticia sobre este juego, y los problemas que surgieron después con su demo definitivamente no ayudaron.

Para calmar un poco a la comunidad sobre sus quejas respecto al apartado visual, Square Enix ha lanzado un montón de nuevas imágenes sobre este juego, mostrando algunos personajes secundarios y secuencias de combate. Si pensabas que este título ya era raro, entonces espera a ver este nuevo material con reyes, princesas, y piratas.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, vía la Epic Games Store, el próximo 18 de marzo de 2022.

Nota del editor: Pese a las críticas, puedo decir que este juego se siente realmente bien. Tras haber jugado la más reciente demo, la verdad es que yo sí estoy emocionado por su lanzamiento y seguro que la versión final será todavía mucho mejor. Después de todo, tenemos al talentoso equipo de Team Ninja detrás del proyecto.

