Éstas son las novedades de GTA Online para la semana

La semana está llegando a su fin, lo que significa que un nuevo set de novedades se avecina para los usuarios de GTA Online a lo largo de los próximos siete días. Así es, el gigante de Rockstar Games sigue siendo disfrutado por cientos de miles de jugadores constantemente, quienes podrán anticipar descuentos, promociones, bonificaciones y más próximamente.

Esta semana, el foco está sobre la joya de la corona del paisaje urbano de Los Santos: The Diamond Casino & Resort. En las calles se rumorea que un camión blindado entregó un botín de diamantes en la bóveda, y aquellos que sean tan valientes y tenaces como para asaltar el casino podrán llevarse un montón de piedras preciosas de gran valor. Si completas el Golpe al casino The Diamond desde ahora y hasta el 24 de noviembre, podrás conseguir la camiseta clásica “The Diamond” roja gratis (disponible en menos de 72 horas tras iniciar sesión después del 2 de diciembre).

Si tienes las llaves de un penthouse y te gustaría tomarte un descanso después de vaciar por completo la bóveda de The Diamond, échale un grito a la gerenta Agatha Baker desde tu iFruit para pedirle trabajos en el casino o visita su oficina para completar misiones narrativas del casino, ya que ambos ofrecen doble GTA$ y RP esta semana.

Dicen que la casa siempre gana, pero tú también puedes llevarte una buena cantidad de dinero si participas en la serie Adversario de The Diamond y te enfrentas a otros degenerados en la zona del casino para ganar recompensas triples hasta el 24 de noviembre.

Para poder ganar el icónico overol penitenciario de Liberty City, juega cualquier título de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e inicia sesión en Grand Theft Auto Online antes del 25 de noviembre. Recibirás el overol de la penitenciaría de Liberty City en tu armario dentro de las siguientes 72 horas tras iniciar sesión después del 2 de diciembre. Para eso, es necesario vincular todos los títulos a la cuenta del Social Club.

Si eres miembro del Club de coches de LS, abre el menú “Interacción” cuando llegues para iniciar unos arrancones: tú y el resto de participantes se llevarán doble reputación del Club de coches de LS por competir.

Cuando la presencia policial haya disminuido, vuelve a la escena del crimen y gira la ruleta de la suerte del vestíbulo de The Diamond Casino & Resort para poder ganar GTA$, RP, prendas de ropa, snacks y todo tipo de premios sorpresa. El gran premio de esta semana es el Pegassi Zorrusso, un hipercoche que se atreve a llamar a la barrera del sonido.

Y para finalizar, por supuesto, tenemos los descuentos: el penthouse del casino, así como sus mejoras y adornos, cuestan un 35% menos. No olvides vestirte acorde a la ocasión ya que toda la ropa de la tienda del casino tiene un descuento del 40%.

Esta semana no solo hay ofertas relacionadas con el casino, sino también una selección de vehículos rebajados. A continuación, encontrarás la lista completa.

– Annis S80RR: 40% de descuento

– Progen PR4: 40% de descuento

– Invade and Persuade RC Tank: 40% de descuento

– Maxwell Vagrant: 40% de descuento

– Karin Everon: 40% de descuento

-Western Rampant Rocket: 40% de descuento

– Enus Paragon R: 40% de descuento

Nota del editor: La verdad es que GTA Online resultó ser un fenómeno mucho más grande de lo que todos pensábamos. A lo largo de los años, Rockstar no ha parado de lanzar contenido para esta experiencia virtual, y creo que ni Red Dead Online recibió tanto soporte cuando se lanzó hace unos años.

Via: Rockstar Games