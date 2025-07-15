Review – Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

El Hombre Halcón regresa

Los clásicos nunca pasarán de moda. La nostalgia es un arma que muchas compañías tienen a su disposición para atraer la atención del público. Sin embargo, esto no siempre tiene el resultado financiero esperado. Tan solo hay que ver a Activision en los últimos años. Títulos como Crash Bandicoot 4: It’s About Time y Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 fueron posicionados como el gran regreso de dos amadas series que el público exigía ver una vez más. Lamentablemente, estos proyectos no lograron cumplir con las expectativas comerciales de la compañía, y si bien la recepción crítica y del público fue positiva, estaba claro que una segunda oportunidad para estas propiedades iba a ser una anomalía. Afortunadamente, los milagros suceden ocasionalmente, y no hace mucho se confirmó que la amada franquicia del Hombre Halcón nos daría la oportunidad de revivir dos de sus entregas más amadas, pero que probablemente muchos ignoraron en su momento.

Todos recuerdan con cariño las primeras dos entregas de Tony Hawk’s Pro Skater, especialmente el título del año 2000. El estilo arcade, la gran atmósfera y sus fantásticas bandas sonoras marcaron a toda una generación, pero estos no fueron los únicos juegos en hacer esto. En el 2001 nos llegó Tony Hawk’s Pro Skater 3, y un año después vimos Tony Hawk’s Pro Skater 4. Cada uno logró expandir los elementos que vimos en los títulos de PlayStation, y hasta cambiaron la fórmula en más de un sentido. Sin embargo, no tuvieron el mismo impacto cultural que sus antecesores, algo que Iron Galaxy espera remediar con Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, colección que trae de regreso un par de experiencias que todos aquellos que aman las patinetas no se pueden dar el lujo de ignorar.

Después del triste destino que sufrió Vicarious Visions, Iron Galaxy toma la batuta de la serie con un par de remakes que eliminan y agregan contenido de los títulos originales, algo que ha sido bastante controversial, pero que Activision espera sea suficiente para darle un más que merecido aire frescii a la serie. ¿Es Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 la forma definitiva de disfrutar de estos dos clásicos? ¿Acaso los cambios mejoran o empeoran la experiencia? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Más… ¿y menos?

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sigue los pasos de su antecesor, y trae de regreso experiencias arcade de Tony Hawk. Esto significa que tenemos frente a nosotros 19 niveles que brillan por un gran diseño, en donde tenemos dos minutos para completar retos de todo tipo. Desde aquellos que nos piden juntar cierta cantidad de puntos; pasando por recolectar ítems, como las famosas letras de S-K-A-T-E; hasta realizar ciertas acciones que, en su mayoría, cambian los escenarios o tienen resultados muy cómicos. El énfasis está en entrar en una zona mental en donde logres ser uno con el control, y realices un sin fin de trucos de una forma que solo es posible en un videojuego.

En el caso de la tercera entrega, no vemos algún tipo de cambio sustancial. Al final del día, Tony Hawk’s Pro Skater 3 es muy similar a sus predecesores, por lo que Neversoft, sus desarrolladores originales, se encargaron de realizar niveles sumamente atractivos que le dieran al jugador la oportunidad de expresarse de la forma que más le agradara, algo que Iron Galaxy mantiene intacto en esta colección. Niveles como Canada y Airport están de regreso, y la actualización visual es increíble. Eso sí, hay una serie de modifcaciones menores, como el hecho de que en Cruise Ship ahora tenemos que impresionar a patinadores profesionales en lugar de chicas en bikini, algo que refleja un cambio de más de dos décadas en la forma en la que estos juegos ya no son solo vistos como experiencias para los “chicos”, aunque el aspecto de preservación respecto a la visión original siempre será un tema de conversación con este tipo de trabajos.

Sin embargo, cuando hablamos de Tony Hawk’s Pro Skater 4 las cosas son un poco más complicadas. El lanzamiento original de 2002 dejó de lado el diseño clásico con misiones específicas que tienes que completar en dos minutos. En su lugar, Neversoft nos presentó una campaña, una sencilla, pero una que demostraba una evolución sustancial en la serie, visión que cobró forma en Tony Hawk’s Underground. Lamentablemente, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 deja esto de lado, y en su lugar nos ofrece una estructura similar al resto de estos remakes. Esto no es todo, puesto que Iron Galaxy también realizó una serie de modificaciones sustanciales a los niveles que aquí encontramos, e incluso eliminó algunas zonas.

Los niveles de Chicago, Carnival y Little Big World no están presentes en Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, lo cual decepcionará a más de un fan. En su lugar, Iron Galaxy creó tres nuevos niveles. Si bien Movie Studio no es algo que sorprenderá a los jugadores, Waterpark y Pinball son grandes inclusiones, al grado de que estas dos áreas dejan en claro que Iron Galaxy tiene el potencial de crear un nuevo juego en la serie. Estas dos zonas son muy divertidas, con un gran diseño y un énfasis en la exploración. Claro, me hubiera encantado que estos tres hubieran sido algún extra en lugar de un sustituto, pero tampoco se puede ignorar el gran trabajo que se hizo en este apartado.

Sin una campaña, esto también significa que parte de la identidad de Tony Hawk’s Pro Skater 4 ha desaparecido, y se pone en cuestión qué tipo de experiencia nos ofrece Iron Galaxy. Los puristas y aquellos que quieren preservar los títulos clásicos van a estar muy enojados, puesto que muchos de los objetivos de esta entrega han sido simplificados o han cambiado sustancialmente. Zoo, por ejemplo, ya no cuenta con animales, y todo lo relacionado con la fauna ha sido sustituido o eliminado. Aquellos que experimentaron el clásico de 2002 podrán identificar fácilmente todo lo que ha cambiado, y mucho de esto no es positivo.

Incluso con todas las controversias que rodean a la cuarta entrega, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sigue siendo una experiencia muy divertida. Cada nivel va escalonando en dificultad, y hay un sin fin de secretos que incitan a la rejugabilidad. A la par, esta colección ofrece múltiples modos de juego que nos permiten experimentar cada área sin algún límite de tiempo. El mejor agregado es Speedrun, el cual nos pide completar todos los objetivos de una región de la forma más rápida posible. Esto no solo es una forma de extender nuestra estancia en este título, sino que aquí podemos apreciar aún más el gran diseño, el cual nos presenta con zonas creadas de forma metódica para moverte a gran velocidad y realizar la mayor cantidad de trucos posibles.

Junto a esto, hay una tienda en donde podemos adquirir nuevos patinadores, como Michelangelo de las Tortugas Ninja, Bam Margera, así como ropa y múltiples elementos cosméticos para el personaje que podemos crear. Por si esto fuera poco, puedes competir contra otros jugadores en línea y crear tu propio nivel. Si esto no es suficiente, una vez que completas todos los retos que el juego tiene para nosotros, se desbloquean misiones más difíciles que de verdad pondrán a prueba tu habilidad con el control y tu conocimiento de los niveles.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es una experiencia muy divertida. Claro, el caso de Tony Hawk’s Pro Skater 4 es todo un tema que seguramente va a dividir a la comunidad, pero Iron Galaxy hizo un buen trabajo al momento de traer de regreso dos experiencias que probablemente muchos ignoraron en el pasado. Aquellos que nunca disfrutaron los títulos originales seguramente no notarán todo lo que se perdió en la transición, pero aquellos que crecieron con estos juegos, es muy probable que estén decepcionados, incluso si hay calidad aquí que merece ser apreciada.

20 años no pasan en vano

Tony Hawk’s Pro Skater 3 y 4 son títulos que debutaron en el GameCube, PlayStation 2 y Xbox, con la tercera entrega incluso llegando a tener una versión para PlayStation y N64. De esta forma, Iron Galaxy se dio a la tarea de actualizar cada escenario posible de una forma que fuera capaz de capturar nuestros recuerdos. Para esto se usó el Unreal Engine 4, motor que, pese a que ya empieza a mostrar sus años en algunos apartados, sigue siendo una gran forma de darle vida a los escenarios que marcaron la infancia de algunas personas. El resultado es un trabajo que no se olvida de lo caricaturesco que eran los títulos originales, conservando gran parte de su identidad, pero no tiene miedo a realizar los necesarios cambios.

Cada nivel luce increíble, con una gran personalidad. Gracias a que algunas de estas regiones están inspiradas en lugares reales, el trabajo original de Neversoft se encargó de capturar la esencia de Los Ángeles o Canadá, en donde se toman elementos que todos podemos identificar para transportarnos a ciertas partes del mundo. De esta forma, Iron Galaxy se encargó de elevar este sentimiento al ofrecer grandes recreaciones que, gracias al motor y sus habilidades, logran sobresalir por medio de una paleta de colores viva, así como animaciones que logran violar las leyes de la física, y al mismo tiempo son capaces de transmitir el dolor que algún patinador sufre al caer desde el techo de un edificio.

Una vez más, los nuevos niveles logran resaltar en todo momento. Cada uno cuenta con una identidad única, y se mezclan a la perfección con el resto del trabajo que la colección nos ofrece. Cuando hablamos de los patinadores, cada uno cuenta con un diseño que se asemeje a las personas reales, pero la dirección de arte Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 les da un toque caricaturesco que los mantiene en un estado de juventud eterna, algo que le queda de maravilla a Tony Hawk o Bam Margera. Junto a esto, los invitados, como el Doom Slayer, logran mezclarse a la perfección con el estilo general de estos dos títulos.

Sin embargo, no todo es perfecto, las animaciones de los diversos NPC se mantienen tan rígidas como lo hicieron hace 20 años, y dejan en claro que esta no es una experiencia moderna. De igual forma, la cámara en algunas ocasiones se puede posicionar de una manera que, más que ayudar, atormenta al jugador, especialmente en espacios pequeños. Junto a esto, la ya clásica carga de texturas del Unreal Engine 4 se hace presente en todo momento, por lo que los escenarios y modelos de los personajes toman un par de segundos antes de cargar efectivamente.

Hablando del rendimiento del juego, en esta ocasión la versión de Nintendo Switch 2 nos ofrece una gran experiencia. Todo el juego se encuentra disponible a 60fps muy estables, tanto en portátil como en dock, y en ningún momento vi una caída de cuadros, con una resolución de 1080p que es escalada a 4K. En el caso del Switch, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 corre a 30fps en donde hay un par de momentos inconsistentes. Aquí encontramos iluminación volumétrica que logra crear una serie de efectos visuales que, aunque no afectan al gameplay, logran darle una mayor identidad a cada nivel. En general, la nueva consola de la Gran N ofrece una buena experiencia, o al menos trata de serlo. El mayor problema con este título son sus constantes crasheos. En una sesión de una hora, te enfrentarás a, por lo menos, un cierre inesperado, el cual puede arruinar tu partida, y por el momento se desconoce qué causa esto, o si Iron Galaxy tiene pensado ofrecer un parche que solucione este gran inconveniente.

En más de un sentido, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 hace que los más de 20 años que han pasado desde el lanzamiento original de estos dos títulos no se sientan. La fuerte identidad visual logra que los patinadores y escenarios se vean tal cual muchos lo recuerdan. El trabajo de Iron Galaxy nos transporta a una época más sencilla, con mucho color y una simpleza que todos añoramos. Sin embargo, no todo es perfecto. Si bien el rendimiento en Switch 2 es positivo, los constantes crashes y la forma en la que las texturas aún tardan en cargar son puntos que, espero, tengan una solución en un futuro.

Adiós al soundtrack de una generación

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es un juego con una serie de elementos que han sido eliminados y sustituidos en comparación con sus lanzamientos originales. Esto se puede ver claramente con los niveles de la cuarta entrega, pero hay un aspecto que ha sido afectado en general, y ese es la música. Ya sea por cuestión de presupuesto o licencias, muchas de las canciones que marcaron a las bandas sonoras de estos dos títulos simplemente no están presentes en el trabajo de Iron Galaxy, algo que, especialmente para aquellos que crecieron con estas dos entregas, será la mayor decepción de este paquete.

Canciones como T.N.T. de AC/DC han desaparecido. Alien Ant Farm ya no forma parte del soundtrack, y hay múltiples temas ausentes que debían formar parte de esta colección. Sin embargo, Iron Galaxy ha llenado estos lugares con nuevas inclusiones. Por lo general, las novedades que aquí encontramos funcionan muy bien. En particular, yankee and the brave de Run the Jewels funciona de maravilla con la estética y el estilo que Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 nos ofrece. Al igual que el caso de los niveles, aquellos que experimentaron los títulos originales seguramente no estarán contentos con esta decisión, pero aquellos que disfrutará estos juegos por primera vez, seguramente no notarán la diferencia, puesto que el contenido exclusivo de estas versiones funciona bien.

Es una lástima que no hay una forma de tener los soundtracks originales y todo el contenido nuevo, pero el resultado sigue siendo un gran apartado, pero no uno que tenga el mismo impacto cultural que tenía la selección clásica. Por mucho que la inclusión de Run the Jewels, Iron Maiden o AFI funcione, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 carece de la identidad sonora que encontramos en el resto de la serie, puesto que la selección está por todos lados, y no suena como una cápsula del tiempo, sino como una lista que, por buena que sea, no es capaz de capturar un momento específico.

Afortunadamente, el diseño sonoro es un apartado que no ha sufrido de algún cambio. Parte importante de esta experiencia es sentir las ruedas sobre el asfalto y el dolor que nuestro personaje siente al caerse de la patineta, algo que se transmite a la perfección por medio del sonido. Junto a esto, los icónicos efectos, como el que suena al momento de realizar un truco, están de regreso, y son capaces de elevar sustancialmente la experiencia. El único inconveniente es que el volumen de las canciones puede opacar esto, aunque la solución es simplemente modificar la intensidad respectiva en el menú principal.

Iron Galaxy tomó un camino controversial con la música de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. La decisión de conversar solo 10 canciones de las 69 composiciones que vimos en los dos títulos originales es algo que le arrebata parte de su identidad a la experiencia. Si bien nada te impide crear tu propia selección en Spotify o YouTube, esto no es lo mismo. Sin embargo, el nuevo contenido funciona bien con este paquete, incluso si no tienen el mismo peso que vimos hace más de 20 años.

Skate on

Si algo hace muy bien Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es conservar la esencia clásica de la serie. Aunque los cambios que se llevaron a cabo en la cuarta entrega son controversiales, Iron Galaxy mantiene intacto el gameplay que tanto cautivó a toda una generación en su momento. El resultado es un paquete que no solo nos recuerda a las glorias del pasado, sino que deja en claro que la fórmula aún tiene el suficiente potencial para brillar hoy en día, incluso si la base de fans ya no es tan grande como lo visto hace 20 años.

El enfoque es sencillo. Nuestro objetivo es realizar una serie de trucos y completar retos. Cada nivel tiene diferentes objetivos, los cuales van desde conseguir cierta cantidad de puntos, pasando por recolectar algunos objetos especiales, hasta realizar acciones específicas que, en su mayoría, traen consigo algún cambio. En Los Angeles, por ejemplo, al realizar grinds a lo largo de zonas dedicadas, ocasionarás un terremoto que destruye un puente, lo cual da acceso a una nueva área para patinar. El reto aquí es cumplir estas tareas en solo dos minutos. Aunque es posible modificar el tiempo, es mejor mantener la estructura tal y como fue creada.

Hay algunos objetivos que van a tomar los dos minutos completar, mientras que otros se pueden hacer en un par de segundos. Conforme avances en algún juego, esto se irá complicando, al grado de que es necesario conocer muy bien un nivel para saber qué ruta tomar y qué trucos realizar para maximizar tu tiempo. Junto a esto, hay múltiples secretos, dinero por recolectar, e ítems que pueden modificar las diferentes estadísticas de todos los patinadores.

Parte importante de esto son las físicas. Al estar en una patineta, estás en movimiento constante, por lo que necesitas saber exactamente cuándo saltar o realizar algún truco para llegar a una zona que, en el mundo real, sería imposible acceder con este medio de transporte pegado a nuestros pies. Parte del reto es saber cómo es que tu patinador se mueve, su peso, y sus habilidades. Si bien hay un medidor al momento de hacer grabs, manuals o grinds, sí importa qué tanta habilidad tiene algún personaje al momento de realizar algunos de estos movimientos, aunque es posible modificar sus estadísticas para que todos sean perfectos en cada una de estas habilidades.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es una experiencia que permite que el jugador logre expresarse de la forma que más le agrade. Aquellos que no tienen mucha experiencia con estos juegos simplemente pueden presionar los botones y ver qué sale. Por su parte, los fans más aguerridos pueden tener un acercamiento similar a un juego de peleas, en el sentido de que hay múltiples combinaciones que son necesarias para realizar todos los movimientos que aquí encontramos. Sin embargo, el trabajo de Iron Galaxy nunca deja de lado la diversión. Este es el enfoque principal, y es bueno ver que el estilo arcade se mantiene intacto y sigue siendo tan entretenido como lo vimos hace más de 20 años.

Junto a esto, la rejugabilidad es parte importante de la experiencia. No solo se desbloquean nuevos retos al completar todos los objetivos en las dos campañas, sino que también está el apartado multiplayer, diferentes formas de experimentar cada uno de los niveles disponibles, y hay un robusto apartado de creación de parques, con todo y misiones específicas, al grado de que puedes pasar horas y horas disfrutando de cada una de las creaciones de la comunidad, y no me sorprendería si vemos algo que logre rivalizar los diseños de Neversoft o Iron Galaxy.

Por todos sus fallos, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sigue siendo una experiencia muy divertida. Claro, la estructura de la cuarta entrega es algo que se extraña, pero Iron Galaxy puso la diversión ante todo, y el resultado final es una colección que todos van a poder disfrutar, sin importar si son veteranos de la serie, o este va a ser el primer Tony Hawk en sus vidas. Las mecánicas, físicas y el diseño de niveles son exactamente como los recordamos, y este paquete mejora cada apartado de una manera sustancial, al grado de que los cambios al gameplay han sido del agrado de los fans.

Imperfecto, pero…

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es una colección bastante interesante. Mientras que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 fue apreciado por mantener intacta los títulos originales de PlayStation, el trabajo de Iron Galaxy trata de realizar lo mismo, pero en el camino lleva a cabo una serie de cambios importantes en la estructura y la identidad de las obras de Neversoft. Sin embargo, nunca pierde de vista su objetivo principal: ofrecer una experiencia divertida que deja en claro que la fórmula de hace más de 20 años aún tiene potencial hoy en día.

Si bien la estructura clásica, en donde tenemos que completar ciertos retos en un nivel en solo dos minutos, sigue intacta, la ausencia de la campaña de Tony Hawk’s Pro Skater 4 es algo muy notorio. Aunque hay nuevas locaciones, las cuales cuentan con un fantástico diseño que demuestra que Iron Galaxy tiene el potencial de encargarse de una entrega totalmente original, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 realiza varios cambios a diferente escala que dejarán a más de un fan de los trabajos originales algo decepcionados.

Visualmente, el juego luce increíble, y la actualización del remake logra que la identidad de las entregas originales se mantenga intacta, con todo y una serie de cambios que, en su mayoría, funcionan. Sin embargo, los constantes crasheos en Nintendo Switch 2 estropean la experiencia de más de una persona, incluso cuando el título corre a 60fps muy estables. Por su parte, el apartado sonoro solo nos presenta con 10 de las 69 canciones que encontramos en los títulos originales. Aunque la nueva banda sonora cumple su función, no logra cumplir los mismos cometidos que escuchamos hace dos décadas.

Pese a todos sus cambios, la diversión es un elemento que se mantiene intacto, y logra hacer que la experiencia sea tan entretenida como lo fue hace más de 20 años. Cumplir todos los retos nos mantiene pegados al control, y cuando te das cuenta, ya han pasado varias horas mientras intentas realizar un combo que te dé más de 400 mil puntos. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 es tan sencillo como lo desees, pero también lo suficientemente complejo para aquellos que se quieren adentrarse a todo lo que esta experiencia tiene para nosotros.

Aunque claramente hay un tema en lo que respecto a la preservación, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sigue siendo un gran paquete, uno que aquellos que crecieron con los títulos de GameCube y PlayStation 2 seguramente no van a apreciar mucho, pero todos los que se adentraron a la serie con Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 seguramente van a amar y, espero, esto dé pie una entrega totalmente nueva.