Review – Persona 5 Royal

Era 2017 cuando Persona 5 finalmente llegaba a nuestra región; en ese momento, el JRPG se convirtió en un fenómeno ya que la entrega principal más reciente había sido una versión corregida y aumentada para el PS Vita, sí, nada menos que Persona 4 Golden. Persona 5 (P5) no solo fue sumamente bien recibido por la crítica, sino que le abrió los ojos a muchas personas que, hasta ese momento, no conocían la franquicia. Así que lanzar una nueva versión de P5, en menos de tres años, sonaba como una locura para muchos; créanme que incluso de este lado, no parecía una compra obligada incluso para los fans de Persona. Entonces, ¿valió la pena la espera? ¡Espero que lo descubras a continuación!

Ahhh, Persona, Persona; una franquicia JRPG con más de 20 años de existencia, pero con un estigma: su complejidad y que, de alguna manera, se ha conocido con el paso de los años, aunque nunca había tenido tanta efervescencia como lo sucedido con Persona 5. A partir de ese momento – el más cool y popular hasta ahora –, los personajes han estado por todas partes; desde su versión anime (Persona 5 The Animation), pasando por miles de figuras y merchandising, colaboraciones con juegos móviles ultra populares como Identity V, su propio juego de baile y tipo musou, entre otros. Persona está en su mejor momento y Atlus no lo iba a dejar pasar; después de todo, los videojuegos son un negocio y el potencial estaba ahí.

No obstante, ya sea que hubieras jugado o no la versión vainilla, la pregunta del millón era esta: ¿cómo diablos es que Atlus haría que un juego de las proporciones de P5 se sintiera nuevo? Y eso nos lleva, otra vez, al caso anterior de Persona con Persona 4. Tras un lanzamiento original en PS2, la versión de PS Vita realmente contenía un nuevo concepto de diseño de personajes, visualización de menús, gráficos retocados, personajes y contenido nuevo, etc. Para todos los que estamos acostumbrados a versiones remasterizadas, este tipo de cambios tenía más sentido. Pero con Persona 5, las cosas eran diferentes; después de todo, el juego había tenido cerca de 2 años de auge en Occidente y, al fin y al cabo, dejaba fue el PS3 y se enfocaba en PS4. ‘Ni siquiera hay salto generacional’, mencionaban algunos, y… estaban en lo cierto.

Pero Atlus es un equipo increíble y en esta ocasión lo demuestran en Persona 5 Royal (P5R), el cual logra su cometido y mucho más. Para todo aquel que no lo haya jugado, le gustará saber de entrada que Persona retoma el mismo esquema que Final Fantasy, es decir, que cada una de sus entregas son independientes, por lo cual ese “5” no debería alejarte del juego en lo absoluto; si bien existen elementos en común, como los enemigos, el combate por turnos y más, cada historia vive por sí misma.

THE WHIMS OF FATE

Así que, cuando hablamos de P5R, nos envolvemos en la historia de un grupo de jóvenes en el Japón moderno, quienes se involucran en un mundo llamado Metaverso, en el cual son capaces de transformar el corazón de criminales, para luego reflejarse en la realidad. Su banda, conocida como los Phantom Thieves (of Hearts), comienza esta cruzada en contra de todo aquel que busque hacer daño a la sociedad y la policía sea incapaz de impartir justicia. P5R comienza in media res, es decir, ya cuando la trama se encuentra muy avanzada; nuestro protagonista se encuentra en un interrogatorio donde está ‘soltando la sopa’ sobre todo lo que ha vivido con sus amigos hasta ese momento.

Como JRPG, P5R sigue la línea emblema de la franquicia, que es su combate por turnos, calabozos de enemigos (conocidos como Palacios), un calabozo general llamado Mementos y, por supuesto, su característica Social Life o Daily Life. Así, mientras el jugador tiene objetivos de enemigos y combates en el metatarso, la vida ‘real’ se trata de generar relaciones con los demás personajes, realizar actividades sociales y empeñarte en tus estudios, lo cual se ve reflejado en mecánicas de juego producto de tu compañerismo, habilidades y destrezas, así como reconocimiento en tu escuela.

Por lo tanto, Persona 5 es un juego con muchas capas de complejidad, pero que te permite engancharte a su mundo y personajes. Para muchos, uno de los mayores motivos para jugarlo es precisamente todo el universo que ofrece; si hay algo que no le falta a Persona 5 Royal es carácter y estilo y eso lo verás en cada rincón del juego. Desde el diseño de tipografías, pasando por la banda sonora liderada por Shoji Meguro, el trabajo de voz y actuaciones, así como las tramas y situaciones únicas de sus personajes se robarán tu corazón. Ya que hablamos de ellos, en P5R podrás ver nuevos rostros, empezando por Kasumi, quien ha sido parte clave de la nueva campaña publicitaria para el juego y que, a diferencia de otros intentos – te estoy mirando, Marie de Persona 4 Golden – encajan a la perfección en la ya de por sí elaborada trama del juego. ¿Y qué hay de Akechi?, digamos que todo lo que vives con él es completamente diferente.

LOOKING COOL(ER), JOKER!

Quizás el mayor logro de Persona 5 Royal, en comparación a Persona 5, es ese trabajo exhaustivo y minucioso de Atlus y su P Studio para hacer que los nuevos elementos, ya sean personajes, tramas o contenido jugarle, se sientan como que siempre estuvieron – o deberían – estar ahí, con un juego que de por sí te dejaba muy satisfecho. Sin temor a decirlo, creo que P5R es uno de los juegos más satisfactorios y entretenidos que haya podido probar, así como uno de los JRPGs más sólidos y entrañables que han existido. En P5, el jugador atravesaba dos semestres escolares y todo lo que había de por medio, mientras que en P5R se agregó un nuevo período. Cuando piensas que el juego original rozaba las 120 horas – con final verdadero y un progreso sustancioso –, el nuevo semestre sonaba como ‘un dolor de cabeza’. ¿Por qué P Studio habría tomado esta decisión? Para fortuna tuya y mía, una vez que comienzas P5R todo cobra sentido.

Para los que venimos de jugar Persona 5, el combate es mucho más rápido y fluido; el combate recae en el sistema de debilidades de Persona, donde un enemigo cuenta con un elemento afín y otro que es su talón de Aquiles, por lo cual siempre debes apostar por ello. Cuando realizas un ataque exitoso, puedes hacer un Relevo hacia otro personaje o elegir seguir con el mismo y que, en P5R, tiene aún más ventajas. Ahora, los enemigos o Sombras tienen ‘defectos’ que los convierten en una bomba para sus propios compañeros (Sombras Catastróficas), el protagonista (Joker) puede usar un arpeo para acceder a nuevas rutas de los Palacios o hacerlo de forma distinta, los Relevos detonan recuperación y más puntos de ataque e, incluso, hay un nuevo ataque Especial –y sumamente cinemática– que será toda una odisea para el jugador.

(NOT THE) LAST SURPRISE

Las relaciones con los personajes o Social Links también aumentaron su fluidez y progreso, ya que hay más actividades a realizar, nuevos lugares de Tokio por explorar, eventos, cinemáticas, situaciones, diálogos y animaciones que, como te había mencionado, elevan un juego que era de por sí impresionante. En cuanto a los Mementos, un nuevo personaje llamado Jose te ofrece recompensas por tu exploración, pues P Studio agregó una nueva moneda exclusiva para esos escenarios, así como “personalizar” la manera en que se juegan, ya que ahora puedes aumentar el porcentaje de experiencia que recibes, los objetos o la cantidad de dinero que sueltan los enemigos. ¡Nada mal!

Con lo anterior también llegan las Semillas del Deseo, tres nuevos objetos en cada Palacio y que, al combinarlos, generarán un accesorio especial con estadísticas impresionantes. En los Mementos, Jose te lo pedirá y así podrás usar todas las bondades de este nuevo objeto, el cual puedes equipar según tus necesidades. Aunado a todo esto, Joker visita constantemente la Velvet Room, un mundo onírico donde sus habitantes, Igor, Caroline y Justine, cuestionan al protagonista y le ayudan a enfrentarse al Metaverso; ahí, podrás hacer nuevas combinaciones de tus Personas, enfrentarte a una serie de pruebas con grandes recompensas, un nuevo Social Link para las hermanitas –algo que los fans pedían MUCHO – y hasta una etapa nueva llamada Alarma de Fusión donde tus Personas podrán mutar y ganar habilidades únicas.

BEHIND THE MASK…

Hasta ahora parece que no he dicho más que cosas buenas del juego, pero Persona 5 Royal igual tiene algunos puntos débiles. Al igual que en Persona 5, algunos detalles o circunstancias de los enemigos no tenían un impacto tan grande como al inicio, lo cual hace que se diluya un poco la lucha de los Phantom Thieves. En mi opinión, el primer enemigo (Kamoshida) genera un impacto muy profundo por los crímenes que comete, mientras que los que le siguen pierden un poco de relevancia en medio de la trama y todo lo que puedes hacer en tu Social Life. Para los jugadores veteranos de la franquicia, esto marcó claramente el nuevo enfoque de Atlus para los juegos y que, si bien siguen siendo una conversación, tienen razón al apuntar que el debate ético disminuyó de gran forma. Incluso frente a Persona 4 Golden.

Asimismo, P5R continúa con ese “bache” argumental una vez que el jugador supera el momento in media res y que, si bien para mí es como un respiro en el juego, para otros se torna innecesario. Por una parte, Atlus quiso consentir a la comunidad con todavía más fan service al crear La Guarida de los Ladrones, que no es más que un escenario alterno donde puedes comprar modelos de los personajes y enemigos, coleccionar fotografías extras de tus amigos, desbloquear premios por logros internos del juego – en paralelo a los Trofeos –, convertirte en otros Phantom Thieves (uff, ser Morgana es lo mejor) y hasta jugar cartas. Sé que había dicho que estaba en el punto en que no todo erra perfecto y, aunque esté hablando de fan service, esta Guarida no me encantó y poco a poco la fui olvidando.

Otro de los detalles técnicos que podrán encontrar es que Persona 5 Royal cuenta con algunos retoques gráficos si lo juegas en PlayStation 4 Pro; sé bien que es un juego cuyo encanto recae más en el estilo y el modo de juego que en lo técnico, pero sí se nota un poco más pulido al estar en resolución 4K Nativa. No obstante, ya es hora de que hagamos la siguiente mención: la cuestión del idioma. Para muchos el hecho de que P5 solo estuviera disponible con subtítulos en inglés, provocó que no lo jugaran en su momento; ahora, Atlus apostó por otros mercados y, por primera vez en la historia de la franquicia, Persona está disponible más allá del inglés y japonés.

O al menos hasta cierto punto, pues el audio sigue estando en inglés y japonés (este último se descarga desde la PlayStation Store), aunque los subtítulos y menús pueden leerse en castellano, francés, alemán, chino tradicional, coreano y más. Para ello, alguno de estos idiomas debe estar por defecto en tu sistema PS4 (no se puede elegir del menú), lo cual ha generado un debate para otras personas que quisieran mejorar su versión vainilla. En mi opinión, el castellano funciona bien la mayoría de veces, aunque en otras sí existen muchas expresiones que se sienten muy locales; claro que verás palabras como ‘chulo’, ‘cabrón’, ‘leches’ y más, así que esto cae meramente en el gusto de cada quien.

Habrá quien no lo recuerde, pero el P5 original tuvo una gran cantidad de DLC con trajes y música alternativa, así como de otros juegos de Atlus como Catherine, Shin Megami Tensei IV y más; pues ahora, con tu copia de Royal, puedes reclamar todo ese contenido gratis desde la PlayStation Store, así como objetos, Personas emblemáticas desde la Velvet Room y cómo no, cerca de 50,000 yenes para no empezar ‘a lo pobre’.

YOU’LL NEVER SEE IT COMING!

Cuando Persona 5 Royal se anunció, dudé si se trataba de una compra obligada para un fan de Persona; en su momento, no entendía bien qué tanto podría haber cambiado un juego que no solo se sentía relativamente fresco, sino que había elevado el nivel para los JRPGs en general. Oh, qué equivocada estaba; tras mi odisea en P5R, puedo decir que el trabajo de P Studio ha sido impresionante y logra que este juego grandioso se sienta aún mejor. Casi imaginando el diagrama de flujo de la trama, cada uno de los rostros, historias, objetos, Personas, eventos, animaciones y diálogos nuevos parecen como si siempre hubieran estado ahí.

P5R no solo se siente fresco, sino que al agilizar la trama original, logra que los jugadores de la versión vainilla experimenten un lado innovador de este complejo JRPG y, todo aquel que se inicia en la franquicia o la historia de los Phantom Thieves, lo haga con el pie derecho. Una vez más, el equipo liderado por Shoji Meguro y los personajes de Shigenori Soejima te robará el corazón de una manera sólida, cohesiva y encantadora, mostrando el lado más cool de Japón en una época donde los videojuegos son ese refugio para muchos de nosotros. Persona 5 Royal te robará el corazón una vez más.

Persona 5 Royal está disponible en exclusiva para PS4.