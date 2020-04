“Revelaremos más juegos de Xbox Series X muy pronto”, Phil Spencer

Hemos escuchado muchísimos rumores sobre los planes de Microsoft para el Xbox Series X, incluyendo una posible presentación digital el próximo mes, así como el supuesto reboot de Fable. Hoy, respondiéndole a un fan, Phil Spencer, Jefe de Xbox, compartió en Twitter un mensaje que sin duda alegrará bastante a los fans.

Spencer sugirió que el equipo se está adaptando muy bien a las circunstancias impuestas por el COVID-19 y que están haciendo un gran trabajo en general. Además de esto, el ejecutivo también adelantó que no estamos muy lejos de conocer algunos juegos nuevos del Series X:

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

— Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020