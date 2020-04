Ya sabemos cuándo llegará One Piece a Netflix

Hace tiempo se reveló que el anime de One Piece llegaría a otras regiones del mundo vía Netflix, y por fin sabemos cuándo esta tripulación pisara tierra en el servicio de streaming.

Netflix ha dado a conocer que los primeros dos arcos narrativos, conocidos como East Blue y Alabasta, estarán disponibles en Netflix de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda el próximo 12 de junio. Por el momento se desconoce si eventualmente más regiones, como América Latina, se sumarán a esta lista. Esto es lo que menciona la cuenta de Twitter de Netflix:

Squeezing the first two arcs of One Piece into sixty seconds stretched our editors to the breaking point, but the results are worth it. The East Blue and Alabasta sagas coming soon to Netflix. @ToeiAnimation pic.twitter.com/u1h5m14Jri

— NX (@NXOnNetflix) April 22, 2020