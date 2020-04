Podrás descargar gratuitamente Amnesia: The Dark Descent la siguiente semana

Ha llegado el momento que todas las personas con una PC y una cuenta de la Epic Games Store han estado esperando. Es jueves, y eso significa un juego gratis para agregar a tu colección. En esta ocasión contamos con sólo un título disponible, aunque la siguiente semana promete algo muy especial para todos aquellos que son fanaticos de los juegos de horror.

Ya puedes acceder a la Epic Games Store y descargar gratuitamente For the King, un roguelike en forma de RPG a cargo de IronOak Games y Curve Digital. Concretamente nos situará en un reino en el que el rey ha fallecido y el caos se ha apoderado por completo de este lugar. Esto ha llevado a la reina a solicitar la ayuda de un grupo de soldados para restaurar el orden mientras viajan por mapas que son generados proceduralmente.

? FREE THIS WEEK ?

A game fit for royalty… and your game library! For the King is an enticing blend of strategy, turn-based combat, and roguelike elements. Play solo, or with friends in online & local co-op.https://t.co/86lcF4dc9T pic.twitter.com/PdFCH0iMxf

— Epic Games Store (@EpicGames) April 23, 2020