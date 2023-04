Revelan primer tráiler de Marvel: Secret Invasion

Este año ha sido muy modesto en cuanto a estrenos de Marvel se refiere, puesto que en los primeros cuatro meses del año tan solo se ha lanzado Ant-Man ant The Wasp: Quantumania. Después de esto no se sabía nada respecto a las series dedicadas para Disney Plus, pero ahora parece que las cosas van cambiando conforme los días pasan.

Después de mucho tiempo de ausencia, Nick Fury volverá a las pantallas de todos para una nueva aventura, puesto que en la escena de postcréditos de Spider-Man: Far From Home se le vió pasando sus vacaciones en las naves de los Skrulls. Todo esto es Marvel’s: Secret Invasion, serie que ha sido bastante esperada y al fin tomará forma dentro de algunos meses.

Aquí su primer avance:

Acá la sinopsis de la serie:

Secret Invasion es una serie de Marvel que sigue la historia de Nick Fury y Talos, mismos aparecidos por última vez en Spider-Man: Lejos de Casa donde Talos había replicado su imagen para suplantarlo. Ambos investigarán una secta de Skrulls que se han infiltrado en los altos comandos de autoridad en el Universo Cinematográfico de Marvel, acabando con ellos y haciendo que todo vuelva a su cauce.

Recuerda que el primer episodio llega el 21 de junio y después habrá estrenos semanales.

Vía: Disney

Nota del editor: Con esto queda claro que la serie de Loki podría llegar hasta el mes de septiembre, puesto que ahora Disney tiene un plan de separar más sus franquicias, ya sea en el cine o en Disney Plus.