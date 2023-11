Revelan nuevo póster de la secuela de Godzilla VS. Kong

En estos últimos días, la publicidad de películas que llegan para los siguientes meses ha crecido bastante, pues en cuestión de semanas nos han lanzado un nuevo avance de Aquaman y El Reino Perdido, así como el primer vistazo a Shadow para la tercera cinta de Sonic The Hedgehog. Y ahora, después de tener algo de silencia en cuanto a revelaciones, se ha mostrado poco más de Godzilla VS. Kong: The New Empire, la cual es una de las cintas más esperadas de la ciencia ficción.

Mediante las redes sociales de la película, se ha revelado un póster de dicha producción cinematográfica, en la cual vemos el rostro del propio rey de los gorilas, pero el detalle que destaca es la mancha de una mano aparente humana con toques de sangre en la misma. Y sí, no hay rastros del lagarto gigante por ningún lado, por lo que habrá que esperar a más ilustraciones que se vayan lanzando conforme el mes de estreno se acerque.

Aquí lo puedes ver:

Lo único que se puede apreciar en el post de esta ilustración es: “Inclínate ante tu nuevo rey”.

Esta es la sinopsis de la primera cinta:

Esta última entrada sigue el explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia – y la nuestra. La nueva película épica profundizará en las historias de estos Titanes, sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera y más allá, al tiempo que descubrirá la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Recuerda que The New Empire se lanza el próximo 12 abril de 2024 en los cines.

Nota del editor: Definitivamente será una de las películas a disfrutar en 2024, y con lo débil que se encuentra Marvel en estos momentos, es posible que termine tomando un poco más de relevancia. Literalmente, no tendrá competencia durante los meses en que se va a estrenar.