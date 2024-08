Revelan la primera imagen del live action de Lilo & Stitch

Muchos anuncios se dieron durante la conferencia de D23 Expo de Disney el pasado fin de semana, con las confirmaciones de nuevas películas como la tercera parte de Los Increíbles, Frozen 3, incluso series que la gente espera como el de la bruja Agatha de Marvel. Por su parte, los amantes de lo clásico también tuvieron lo suyo, y ese fue el primer vistazo a la versión live action de Lilo & Stitch que fue confirmada hace meses atrás por parte la compañía dueña de Mickey Mouse.

Disney decidió revelar ese primer adelanto para calmar las inquietudes de los fans. En el teaser, se muestra el logo clásico del estudio con su característico castillo de fondo. De repente, la pantalla se rompe y aparece Stitch, mostrando su aspecto en esta nueva versión el cual se nota con CGI pero conserva la actitud de caricatura.

Aquí la imagen:

First look at Stitch in the live-action ‘LILO & STITCH’ remake.

In theaters next Summer. pic.twitter.com/rQbYWUn1xN

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024