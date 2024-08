Jugadora de ajedrez intenta envenenar a su rival

Para quien no lo sepa, el juego de mesa conocido como ajedrez es considerado como un deporte, sobre todo mental, y se han hecho algunos campeonatos al respecto que tienen como resultado grandes sumas de dinero para quien logre hacerse con la corona del mejor. Sin embargo, hay personas que pierden y no se lo toman muy bien, y justo eso ha pasado hace poco, pero con una venganza que no se resume a hacer trampa, sino a algo que ya puede implicar ir directamente a la cárcel.

En el campeonato regional de ajedrez en Daguestán, Rusia, se evitó una tragedia cuando la ajedrecista Umayganat Osmanova cayó repentinamente enferma durante una partida. Con síntomas de dificultad para respirar y un sabor metálico en la boca, Osmanova fue trasladada de urgencia al hospital, donde se descubrió que había sido envenenada. Se reveló que su rival, Amina Abakárova, de 40 años, había manipulado una de las piezas del juego con un compuesto de mercurio, una sustancia altamente tóxica. Fue captada por cámaras de vigilancia esparciendo el veneno en el rey de Osmanova horas antes del encuentro.

La Federación Rusa de Ajedrez confirmó que Abakárova fue excluida del campeonato y enfrenta una posible descalificación de por vida, despido de su trabajo y un proceso penal. La ministra de Deportes de Daguestán, Sazhida Sazhidova, declaró que lo que hizo pudo haber tenido consecuencias trágicas, poniendo en riesgo la vida de todos los presentes, incluida la suya. La jugadora confesó que su intención era forzar a Osmanova a abandonar el torneo, pero aseguró que su objetivo no era hacerle daño, sino asustarla.

Según se informó, ambas ajedrecistas mantenían una enemistad desde la infancia, exacerbada semanas antes cuando Osmanova ganó una competición previa y denigró a Abakárova y a su familia. Lo cual la llevó a hacer este tipo de acción, que con todo ese trasfondo no es justificable. La jugadora afectada ha salido de peligro y no se tuvieron consecuencias mortales, pero pudo llegar a ese punto.

Vía: Wired

Nota del autor: En Rusia eso del honor se lo toman demasiado en serio, no hay duda. Al menos no hubo nadie fallecido, pero la rival tiene que tranquilizarse, definitivamente se necesita terapia.