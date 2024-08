Tráiler del live action de Blancanieves recibe malas críticas

Estamos en una época en la cual Disney ha lanzado muchos live actions de sus clásicos aclamados por los fans, y en estos momentos tenemos tres confirmados: el primero es Lilo & Stitch, el segundo es Hércules y por último tenemos a la cinta más polémica, Blancanieves y los Siete Enanos. De hecho, hablando de la adaptación de la princesa que debutó a a la empresa en el cine, ha recibido muy malas críticas del primer tráiler que fue revelado en la expo D23 del pasado fin de semana.

A pesar de los esfuerzos de Disney por modernizar el clásico, el tráiler ha recibido seis veces más dislikes que likes en su canal oficial de YouTube. Las críticas hacia la película comenzaron con la primera imagen oficial de Rachel Zegler, la actriz que interpreta a Blancanieves, rodeada de un grupo diverso de personajes en lugar de los siete enanitos, lo que ya generó debate. Durante el D23, el nuevo adelanto no logró revertir la opinión negativa, incluso fue peor.

El actor Peter Dinklage, conocido por su papel en Game of Thrones, criticó la perpetuación de estereotipos sobre personas con enanismo, lo que llevó a la compañía a optar por un enfoque diferente, utilizando CGI para recrear a los personajes.

Aquí lo que no gustó a la gente:

– Excesivo uso de CGI: Muchos fans critican que un live action dependa en un 95 % de imágenes generadas por PC.

– Efectos visuales poco convincentes: Los comentarios destacan lo artificial de los animales y personajes creados por CGI, que no logran engañar al espectador.

– Pérdida de oportunidades laborales: Actores como Dylan Postl, quien padece enanismo, han señalado que el uso de CGI ha privado de trabajo a actores reales que suelen tener dificultades para conseguir papeles en grandes producciones.

Las críticas también se relacionan a la interpretación de Rachel Zegler y la elección de Gal Gadot como la Reina Malvada. Algunos cuestionan la credibilidad de Gadot, ex Miss Israel 2004, sintiendo envidia de la belleza de Blancanieves, considerando que la elección del casting no encaja con la narrativa del cuento. Sin embargo, hay detalles que no se comprendieron del cuento original, dado que la reina originalmente es hermosa si se habla de la parte física.

Recuerda que el 21 de marzo de 2025 se estrena en cines.

Vía: Forbes