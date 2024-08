Con más de $1.5 mil millones de dólares recaudados en taquilla, Inside Out 2 es una de las producciones más exitosas de Disney y Pixar. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que ya hay planes para expandir esta propiedad. Si bien por el momento no tenemos información sobre una tercera película, durante la presentación de D23 del fin de semana pasado, se ha confirmado que una serie animada para Disney+ de las emociones de Ridley ya está en desarrollo, y estará disponible el próximo año.

Durante D23, Pixar anunció Dream Productions, serie animada del universo de Inside Out. Este show se desarrolla entre los sucesos de las dos cintas ya disponibles, y nos dará un vistazo a los sueños de Ridley, y la forma en la que las emociones reaccionan a estos eventos. Junto a esto, se ha compartido el primer vistazo oficial a esta producción.

Dream Productions llegará a Disney+ en algún punto del 2025. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica. Recordemos que esta no es la primera vez que Disney aprueba una serie spin-off de sus películas más exitosas. El caso más famoso de esto es Monsters at Work, la cual continúa con la historia de Monster Inc., aunque con un elenco completamente nuevo.

Aunque los detalles aún no son claros, es probable que Dream Productions esté enfocado en un nuevo elenco de personajes, con la ocasional aparición de las emociones que ya conocemos. Solo nos queda esperar. Recuerda, la serie spin-off de Inside Out llegará a Disney+ el próximo año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el éxito de Inside Out 2 aquí. De igual forma, confirman la fecha de estreno de Inside Out 2 en digital.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Inside Out, una de las propiedades más interesantes de Disney y Pixar, tenga la oportunidad de crecer. Considerando el éxito de la secuela, es muy probable que las compañías ya estén trabajando en una tercera película, pero antes de eso veremos una serie, la cual claramente es una respuesta al rotundo éxito de Inside Out 2.

Vía: Pixar