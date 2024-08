Krafton compra y revive a Tango Gameworks

A principios del pasado mes de mayo se dio a conocer que Tango Gameworks, estudio responsable por Hi-Fi Rush y The Evil Within, había cerrado sus puertas. La decisión tomada por Microsoft causó una gran controversia y una respuesta negativa por parte de la comunidad. Si bien muchos pensaron que este era el final de este talentoso equipo, se ha dado a conocer que Krafton, responsables de PUBG, han adquirido a Tango Gameworks y sus propiedades, dándole una segunda oportunidad a este estudio.

Por medio de un sorpresivo comunicado el día de ayer, Krafton dio a conocer que habían adquirido a Tango Gameworks, así como a sus propiedades. Aunque por el momento se desconoce cuánto costó esta compra, es probable que esta información esté disponible en un futuro. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“KRAFTON, Inc. dio hoy la bienvenida a los talentosos integrantes de Tango Gameworks a su equipo, lo que marca un momento emocionante en la expansión global de la empresa y su primera inversión significativa en el mercado de videojuegos japonés. Este movimiento estratégico incluirá los derechos de la aclamada propiedad intelectual de Tango Gameworks, Hi-Fi RUSH.

Como parte de este acuerdo estratégico, KRAFTON tiene la intención de colaborar con Xbox y ZeniMax para garantizar una transición fluida y mantener la continuidad en Tango Gameworks, lo que permitirá al talentoso equipo continuar desarrollando la propiedad intelectual de Hi-Fi RUSH y explorar proyectos futuros. KRAFTON tiene la intención de apoyar al equipo de Tango Gameworks para continuar con su compromiso con la innovación y ofrecer experiencias nuevas y emocionantes para los fanáticos. No habrá ningún impacto en el catálogo de juegos existente de The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo y el juego original Hi-Fi RUSH”.