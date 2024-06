Xbox revela por qué cerró Tango Gameworks

Pese a que ya ha pasado algo de tiempo desde que se dio a conocer el cierre de Tango Gamework, esta clausura sigue siendo un tema bastante controversial. Ahora, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, ha señalado que una de las razones que llevaron a esta decisión poco querida, fue el cambio de director en este estudio, es decir, la salida de Shinji Mikami.

En una reciente entrevista con Variety, Booty fue cuestionado por el cierre de Tango Gameworks, y señaló que el cambio de directivos que sufrió el estudio tras la salida de Shinji Mikami el año pasado jugó un papel importante al momento de decidir qué hacer con este equipo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No entraré en detalles sobre lo que se tomó en consideración para la decisión, principalmente por respeto a la gente allí, simplemente porque se trabajó mucho para entregar Hi-Fi Rush, que fue un gran juego y nos fue bien con él. Lo que hay que considerar es que para nosotros es tanto una situación de futuro, como una mirada retrospectiva a un determinado juego. Hay muchas cosas que influyen en el éxito de un juego: ¿qué liderazgo tienes, qué liderazgo creativo tienes, es el mismo equipo que lanzó algo exitoso anteriormente? Tenemos que analizar todas esas cosas juntos y preguntarnos: ¿estamos preparados para tener éxito en el futuro? Y si bien pidieron estar presentes factores o situaciones que anteriormente condujeron al éxito, es posible que no todos sigan vigentes cuando analizas lo que estás haciendo en el futuro”.

Aunque no lo menciona específicamente, todo parece indicar que la salida de Shinji Mikami dejó a los directivos de Xbox con varias dudas sobre el futuro de Tango Gameworks. Recordemos que el responsable de Resident Evil tomó el papel de director en The Evil Within, y supervisó múltiples proyectos del estudio como productor, como lo fue Hi-Fi Rush.

Recordemos que tras la salida de Shinji Mikami, no se eligió a un director para el estudio, aunque muchos llegaron a pensar que John Johanas, director creativo en Tango Gameworks, iba a tomar este puesto. Lamentablemente, este nunca fue el caso. Junto a esta información, la entrevista con Booty reveló que Xbox consideró otras alternativas antes de clausurar el estudio, como una independización similar a lo que recientemente vimos con Toys For Bob. Esto fue lo que comentó:

“En muchos de nuestros estudios, intentamos buscar opciones. Por ejemplo, recientemente tuvimos a Toys For Bob, un estudio que anteriormente estaba trabajando en títulos de Call of Duty, que volvió a salir y se convirtió en un nuevo estudio independiente, y anunciamos que tenemos un acuerdo de publicación con ellos, y compartiré más sobre eso cuando sea importante. Así que analizamos absolutamente cuáles son las posibles opciones comerciales para mantener un estudio abierto o tal vez cambiar de manos, y es solo una de las cosas que analizamos en todos los ámbitos. A veces estas cosas se juntan, a veces no”.

Sin embargo, esto no pasó. Queda claro que sin Mikami, Xbox no tenía una idea clara de la dirección que tomaría Tango Gameworks, y si bien Johanas pudo ser un buen director de estudio, la naturaleza del equipo japonés dirigido por un occidental pudo causar alguna fricción. En temas relacionados, Tango Gameworks ya estaba planeado la secuela de Hi-Fi Rush. De igual forma, Xbox menciona que necesita más juegos como Hi-Fi Rush.

Nota del Autor:

La dirección de un estudio es sumamente importante, puesto que puede hacer que un juego sea un éxito o un fracaso. Si bien la decisión de cerrar el estudio por esta razón es algo que sigue siendo injustificable, puedo entender por qué Xbox estaba preocupado. Sin embargo, lo que debieron hacer fue encontrar a un sólido reemplazo para Mikami, no clausurar todo.

Vía: Variety