Shadow of the Erdtee, la tan esperada expansión de Elden Ring, ya está disponible. Durante las primeras horas de juego, los fans no solo se han dado cuenta de la alta dificultad presente en el DLC, sino que los trofeos, algo que ha marcado a las últimas generaciones, simplemente no están presentes en esta ocasión.

Así es, Shadow of the Erdtree no cuenta con un solo trofeo. Si bien esto tomará por sorpresa a más de uno, esto no es algo completamente nuevo. Las expansiones de Dark Souls y Sekiro: Shadows Die Twice tampoco proporcionaron algún trofeo nuevo para los jugadores. El único título de FromSoftware con algo así fue The Old Hunter, la expansión de Bloodborne, lo cual parece que una decisión de PlayStation, y no de los desarrolladores.

Para muchos, los trofeos no solo son una forma de presumir su dedicación con algún título, sino también una ayuda que nos muestra nuestro progreso a lo largo de la aventura. Sin este elemento presente, los jugadores tendrán que usar una guía o hablar con amigos para descubrir si les falta vencer a algún jefe o algo por el estilo. Este no es el final del mundo, e incluso muchos están contentos con esta decisión, puesto que solamente se tiene que enfocar en la experiencia principal, en lugar de ser presionados por encontrar o completar cierto reto que tal vez no sea de su agrado.

Te recordamos que Shadow of the Erdtree ya está disponible en todas las plataformas. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de la expansión de Elden Ring aquí. De igual forma, Hidetaka Miyazaki ha revelado cuál es su juego favorito de FromSoftware.

Nota del Autor:

Como alguien que le gusta coleccionar platinos, es algo decepcionante que Shadow of the Erdtree no tenga trofeos, pero al mismo tiempo es un peso menos, y permite que todos los jugadores se enfoquen en la experiencia principal, sin algún tipo de reto o distracción obligatoria para muchos.

Vía: IGN