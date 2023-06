Revelan la edad de Bowser y Bowser Jr.

Seguramente siempre te lo preguntaste pero nunca pensaste que habría forma de obtener una respuesta. ¿Cuántos años tendrá Bowser? Parece un reptil muy viejo, ¿cuántos años viven las tortugas? Pero si es más como un dragón, puede que sean miles de años, ¿cierto? Curiosamente fue la propia Nintendo fue quien, no sabemos si con intención, reveló la edad de Bowser y la de su primogénito.

Resulta que Nintendo of America publicó un video tutorial de cómo crear una cuenta de Nintendo y para poner un ejemplo utilizaron los datos de Bowser y su hijo. Revelando que Bowser nació el 5 de febrero de 1989 y que Bowser Jr. nació el 3 de febrero de 2010.

