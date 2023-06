Un jugador de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha señalado que las versiones de Link y Zelda en el juego podrían ser las versiones más antiguas de los personajes en la franquicia. Cada juego de Zelda presenta una nueva versión de Link y Zelda, y Tears of the Kingdom podría tener las únicas versiones de los personajes mayores de 18 años.

Para los fanáticos acérrimos de Zelda, uno de los principales temas de discusión en torno a la historia de la serie es la línea de tiempo y cuándo ocurre cada juego de manera canónica. No hay una explicación sencilla para la línea de tiempo de The Legend of Zelda, ya que Nintendo nunca ha revelado la respuesta verdadera para los fanáticos. Con Tears of the Kingdom, es un hecho evidente que este juego sucede después de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sin que nadie discuta lo contrario. Sin embargo, lo que no está claro es cuánto tiempo ha transcurrido entre los dos juegos, con algunos fanáticos estimando que solo han pasado dos años, y otros fanáticos afirmando que ha pasado mucho más tiempo.

El lapso de tiempo entre los dos juegos queda principalmente abierto a interpretación, pero algunos fanáticos, como DragonCatalyst en Twitter, están utilizando la emotiva misión secundaria de Tears of the Kingdom como un indicador. En la misión secundaria, el jugador conoce a un niño de siete años llamado Mattison, cuyos padres fueron reunidos por el jugador en Breath of the Wild. Esto significa que han pasado siete años entre los dos juegos, no solo dos o tres. Link en Breath of the Wild tenía 17 años según los desarrolladores, lo que significa que tiene al menos 24 años en Tears of the Kingdom.

Just found out TotK is meant to take place roughly 8 years after BOTW based on the age of Mattison (her parents got married in BOTW and now she's 7). At first I thought TotK was just 2ish years later but now that I think about it that explains Purah and Tulin changing a lot. pic.twitter.com/R67djI43iA — 🌸 Day 🌸 (@DragonCatalyst) June 1, 2023

La edad de Link casi nunca se menciona oficialmente en casi ningún juego de Zelda, y los fanáticos tienen que confiar en notas de los desarrolladores y pistas contextuales para averiguarlo. En juegos como The Legend of Zelda: The Wind Waker y The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Link es retratado como un niño pequeño de alrededor de diez años, mientras que en otros juegos como The Legend of Zelda: Twilight Princess, se muestra a Link con unos 17 años. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el único juego en el que el jugador puede jugar como la versión más joven y más adulta de Link. No se explica una edad establecida para Zelda en la mayoría de los juegos, pero siempre se la representa con una edad similar a la de Link.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego que rompe muchas de las tradiciones clásicas de los mejores juegos de Zelda de todos los tiempos, y ahora se puede agregar a la lista el hecho de jugar como una versión de Link que es mayor de 17 años. Por supuesto, si los fanáticos de Zelda consideran el hecho de que tanto Link como Zelda pasaron por un salto de tiempo de 100 años en Breath of the Wild, eso los haría tener alrededor de 124 años. Pero eso es algo que se puede discutir en otro momento.

