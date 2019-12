Revelan final alternativo para The Witcher

The Witcher debutó el pasado viernes 20 de diciembre ante críticas un tanto mixtas por parte de los profesionales. Por el lado de los fans, sin embargo, la serie es una obra maestra digna de ser reconocida como una de las mejores del año. Sin embargo, hay varias diferencias entre los libros y esta adaptación a la televisión que no dejó muy contento a las audiencias, y al parecer, el final original iba a ser diferente al que conocemos.

Por medio de Twitter, la showrunner de la serie, Lauren S. Hissrich, nos ha revelado un final alternativo que involucraba más interacción entre Geralt y Ciri durante su encuentro en el bosque:

I LOVING #TheWitcher dialogue this morning. As a treat for all the respectful debate, here is the original final scene of Ep 108, “Much More.” This is what was shot. It was edited down later, because — as pointed out — didn’t feel earned after we’d cut the Brokilon meeting. pic.twitter.com/wyBEFV1F9b

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 29, 2019