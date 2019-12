Weathering With You dominó el cine japonés durante 2019

En Japón, el anime es visto sólo como una forma más de entretenimiento y no existen los prejuicios que occidente tiene de esta forma de arte. Así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que Weathering With You, la película más reciente de Makoto Shinkai, fue la cinta que más dinero generó en la tierra del sol naciente durante 2019.

Esta lista está compuesta de seis películas de anime y dos adaptaciones live action basadas en mangas. Por otro lado, en cuanto al cine extranjero, Aladdin fue la cinta más exitosa de esta categoría en Japón, aunque en general recaudo una menor cantidad de dinero comparado con Weathering With You.

Cabe mencionar que estos datos se toma en cuenta a partir del 9 de diciembre de 2018, así que películas como Dragon Ball Super: Broly, la cual se estrenó el 13 de diciembre de 2018, logra entrar en la lista. Aquí te dejamos la lista completa:

–Weathering With You (14.02 billones de yenes, aproximadamente $129 millones USD)

–Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire (9.37 mil millones de yenes, aproximadamente $86.2 millones USD)

–Kingdom (5,73 billones de yenes, aproximadamente $52.7 millones USD)

–One Piece Stampede (5,53 billones de yenes, aproximadamente $50.9 millones USD)

–Doraemon the Movie: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration (5.01 billones de yenes, aproximadamente $46.1 millones USD)

–Masquerade Hotel (4,64 billones de yenes, aproximadamente $42.7 millones USD)

–Dragon Ball Super: Broly (4 mil millones de yenes, aproximadamente $36.8 millones USD, inaugurado en Japón el 13 de diciembre de 2018)

–Tonde Saitama (3.76 mil millones de yenes, aproximadamente $34.6 millones USD)

–Kioku ni Gozaimasen! (3.6 billones de yenes, aproximadamente $33.1 millones USD)

–Mewtwo Strikes Back Evolution (2.98 billones de yenes, aproximadamente $27.4 millones USD)

Vía: Anime News Network