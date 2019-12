Éstos son los 10 mejores animes del año

El 2019 es un gran año para ser fan del anime. Esta industria multi-millonaria ha logrado posicionarse como una forma de entretenimiento ‘mainstream’, y tanto su impacto, como su alcance, han alcanzado niveles de popularidad nunca antes vistos. Como consumidores, tenemos una enorme variedad de animes que ver, así como un gran número de plataformas a nuestra disposición. 2019 tuvo mucho que ofrecer, desde remakes de algunos clásicos como Boogiepop and Others y Dororo, hasta continuaciones altamente anticipadas como Mob Psycho 100 y One Punch Man, e incluso algunos nuevos proyectos que nos volaron la mente. Aquí te presentamos los 10 mejores animes de 2019 de acuerdo con Thrillist.

10. My Hero Academia (Cuarta Temporada)

Este exitoso anime de Studio Bones está de regreso con una cuarta temporada llena de acción y actos heroicos. En esta cuarta parte, Izuku “Deku” Midoriya se encuentra en un momento crucial de su vida, al tratar de convertirse en el digno sucesor de All Might. Con nuevos villanos, sorprendentes revelaciones e incluso más acción llena de súper-poderes, My Hero Academia una vez más se corona como de los mejores animes disponibles en este momento.

9. Blade of the Immortal

Blade of the Immortal es la segunda adaptación de anime de la popular saga de venganza por parte de Hiroaki Samura. Ubicada en la época feudal del periodo Tokugawa en Japón, la serie se enfoca en Rin, una joven mujer que busca vengar a sus padres que fueron asesinados a manos de un gremio de mercenarios conocido como Ittō-ryū.

8. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Adaptada del popular manga de Koyoharu Gotōge publicado en la revista Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sigue las aventuras de Tankiro Kamado, un joven comerciante de carbón que se convierte en asesino de demonios, en un viaje de descubrimiento para vengar a su familia, y encontrar la cura para su hermana menor Nezuko, quien ahora también es mitad demonio.

7. Dororo

A la mitad de una terrible plaga en Japón durante el periodo Sengoku, el Señor Daigo Kagemitsu de la provincia Ishikawa hace un pacto con 12 demonios para salvar a su región y asegurar un camino de prosperidad y poder. A cambio, cada demonio le exige una parte del cuerpo de su bebé. Años más tarde, este bebé se convierte en un espadachín llamado Hyakkimaru con un cuerpo prostético, quien ahora está en búsqueda de recuperar su humanidad y conocer más sobre el mundo acompañado de un ladrón llamado Dororo.

6. O Maidens in Your Savage Season

O Maidens in Your Savage Season es una hermosa historia sobre la transición de un grupo de chicas desde su adolescencia hasta su madurez. El humor en esta serie es bastante agradable, y la narrativa de nuestra protagonista, Kazusa Onodera, así como las demás integrantes de este círculo social, está bien escrita y es algo con lo que fácilmente te podrías identificar.

5. Fire Force

En un universo alterno, el mundo está siendo asediado por una misteriosa epidemia de combustiones humanas espontáneas, transformando a personas comunes y corrientes en criaturas supernaturales conocidas como “Infernals”. Shinra Kusakabe, un pirokinético de tercera generación con aspiraciones de heroísmo, se enlista como bombero novato en la Special Fire Force, una orden semi-religiosa de piromantes dedicados a exorcizar a los Infernals.

4. Carole & Tuesday

Shinichirō Watanabe, director de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, y Space Dandy, nos introduce a su nueva serie Carole & Tuesday, un anime que habla sobre el amor y pasión al trabajo. Específicamente, se centra en el sueño de dos chicas por triunfar en la industria de la música, en un futuro donde los humanos ya han colonizado Marte. Esta serie es considerada como uno de los mejores trabajos de Watanabe, y uno de los mejores animes del año.

3. The Promised Neverland

The Promised Neverland sigue las aventuras de Emma, una chica de 11 años, y sus mejores amigos, Norman y Rey, tres de los 37 niños huérfanos que viven en una misteriosa residencia llamada Grace Field House. Este lugar les brinda todo lo que posiblemente quisieran tener, hasta que un día, Emma y sus amigos se encuentran con un oscuro y aterrador secreto que los obliga a escapar de este lugar.

2. Sarazanmai

Sarazanmai es uno de los animes más bizarros, y visualmente apantallantes de este 2019. Este programa sigue las aventuras de tres estudiantes, Kazuki Yasaka, Kuji Toi, y Enta Jinnai, después de haber sido transformados en extrañas criaturas tras liberar a Keppi, el espíritu guardián de Asakusa. Para regresar a su forma humana, estos tres tienen la tarea de exorcizar demonios mediante el uso de piezas musicales.

1. Mob Psycho 100 II

Mob Psycho 100 II es uno de los animes más visualmente deslumbrantes del 2019, y hace un fantástico trabajo en mejorar todo lo establecido por su predecesor. Con la mayor parte del elenco original regresando en esta segunda entrega, incluyendo al animador Miya Sato, las aventuras de Reigen Arataka, su formidablemente poderoso protegido, Shigeo “Mob” Kageyama, y su compañero fantasmagórico, este es un anime que combina a la perfección la tensión, gran animación, comedia, y secuencias de acción impresionantes. Mob Psycho 100 II es una gran historia moderna sobre la relación entre maestro y aprendiz.

