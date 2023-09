La cuarta temporada de la ampliamente reconocida serie de televisión de anime, Demon Slayer, fue anunciada a principios de este año. Desde entonces, los fanáticos han estado esperando su lanzamiento y una primicia exclusiva ha llegado de inmediato, ya que una fuente confiable ha confirmado que la Temporada 4 de Demon Slayer llegará en la primavera del próximo año.

Según un informante en X, la cuarta temporada de Demon Slayer está programada para lanzarse en la ventana de primavera de 2024 (marzo-mayo). El informante afirma además que se realizará un anuncio durante el próximo Aniplex Online Fest 2023, el cual se llevará a cabo el domingo 10 de septiembre.

El regreso de la Temporada 4 de Demon Slayer el próximo año significa que la serie continuará desde donde se quedó en la entrega anterior. Como ya se ha confirmado, la cuarta temporada adaptará el “Arco del Entrenamiento Hashira” del manga original de Koyoharu Gotouge y mostrará el entrenamiento de los Cazadores de Demonios bajo todos los Hashiras antes de dirigirse a la batalla contra el pelotón de Muzan.

Kimetsu No Yaiba TV anime “Training Arc” will broadcast in Spring 2024.

– More info in Aniplex online fest 2023. pic.twitter.com/AagUonDyvQ

— iiSPY ☘️ (@Spytrue) September 7, 2023