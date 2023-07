IA nos muestra a personajes de Demon Slayer de la vida real

El mundo del anime está pasando por un momento de apogeo gracias a que grandes producciones se han colocado en la mente de mucha gente, entre ellos están claramente Naruto, Dragon Ball, One Piece y muchos más. Y esta popularidad se hace aún más grande con la moda que ha llegado del uso de inteligencia artificial.

Recientemente algunos artistas han experimentado con la misma, y han tratado de llevar muchos de estos personajes a la vida real, y justo hace poco tiempo se ha probado con el elenco de Demon Slayer, anime que recientemente terminó su temporada más nueva. Dándonos un vistazo bastante curioso respecto a su aspecto adaptado a nuestro mundo.

Algo que vale la pena mencionar en cuanto al estado actual de Demon Slayer, es que el arco de la villa de los herreros no ha gustado demasiado al público, por lo que se espera que la siguiente gran aventura de Tanjiro llegue en poco tiempo a las pantallas. A eso se suma de que suena el rumor de una nueva película, la cual seguiría el camino de establecer acontecimientos canon.

Recuerda que este anime se puede ver actualmente en Crunchyroll, únicamente se puede ver la primera temporada en Netflix.

Nota del editor: Todavía no me he podido animar a darle una oportunidad a esta serie, tal vez muy pronto me tomo el tiempo de hacerlo, sobre todo porque está prácticamente al alcance de la mano, o eso creo yo.