Revelan cuántas copias habría vendido Concord

El día de hoy Sony ha tenido que dar malas noticias en torno a su último lanzamiento exclusivo para PS5, Concord, shooter que desde sus primera revelación no terminó por gustar a los usuarios que al final no lo apoyaron al haberse puesto a la venta el pasado 23 de agosto. Y eso se nota cuando se ven las métricas en las que su pico de jugadores no subió de los 500 usuarios, para después tener un desplome importante que lamentablemente es más bajo a la cifra anteriormente mencionada.

Según lo mencionado por medios especializados y analistas, el juego desarrollado por Firewalk Studios, habría vendido un poco más de 25,000 copias, de las cuales 10,000 se habrían sacado de Steam y otras 15,000 de PlayStation 5. Llama la atención que muchos de los usuarios en la consola habrían pagado los 40 USD por el título, agregando que era 100% necesario contar con el servicio de PS Plus para poder jugarlo en su totalidad.

Más comentarios de los analistas sugieren que el fracaso detrás de este juego se debe a una campaña de marketing deficiente, precio alto para el tipo de juego que es y el hecho de no tener un elemento que se distinga bastante de otros hero shooter como para destacar sobre ellos. Agregan que si se hubiese arrancado con el enfoque gratuito la gente tal vez se hubiera arriesgado a probar, pero al final la barrera del dinero logró alejarlos.

El lanzamiento de Concord como un juego premium limitó su número de audiencia y la adquisición de usuarios. Cuanta más gente juega un juego, más atractivo es. Los efectos de red son cruciales para construir un ecosistema saludable y comprometido. Debería haber lanzado el juego gratuito, o al menos como parte de la suscripción a PlayStation Plus, para tener una oportunidad de luchar en este género superpoblado. No es demasiado tarde para que esto suceda, por supuesto, pero el daño podría haber sido Ya se ha hecho. Las primeras impresiones importan.

No está de más comentar, que el próximo 6 de septiembre será último para los servidores activos del juego, y una vez hecho esto se hará un reembolso tanto para quienes lo adquirieron en consola y también en PC. De hecho, en estos momentos ya no es posible comprarlo y la opción de tener el dinero de vuelta también va dirigido a quienes lo compraron en físico, pudiendo pedir a los distribuidores oficiales y tiendas esta garantía.

Recuerda que Concord aún puede jugarse por un par de días más.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: En la carta mencionaron que van a ponerse a replantear lo que sucederá con la franquicia, eso significa que tal vez se pondrán a trabajar en hacer free to play y liberarlo así.